Robo en un local en pleno centro santiagueño: una clienta se llevó un celular y todo quedó grabado por las cámaras

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en peatonal Tucumán y Pasaje Castro. La damnificada denunció que una mujer aprovechó un descuido para sustraerle su teléfono, maniobra que fue registrada por las cámaras de seguridad del lugar.

Hoy 18:55

Un hecho de inseguridad quedó registrado en pleno centro de la ciudad de Santiago del Estero. Una empleada de un comercio ubicado en peatonal Tucumán y Pasaje Castro, denunció que una clienta aprovechó un descuido para robarle su teléfono celular.

Según consta en la denuncia realizada en la Comisaría Comunitaria N°1, el hecho ocurrió el lunes alrededor de las 20 horas, cuando la empleada se encontraba en la caja atendiendo a los clientes. En ese momento, la sospechosa habría tomado el celular que estaba sobre el mostrador y se alejó de forma disimulada, simulando continuar con las compras.

La damnificada, una joven de 23 años, señaló que el aparato sustraído es un Samsung modelo A21s, con una funda protectora negra.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad internas del local, cuyo material será clave para la investigación. La víctima realizó la denuncia correspondiente y la policía ya trabaja en la identificación de la autora del ilícito.