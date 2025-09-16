Violento ataque en Añatuya: un joven fue baleado tras una discusión y el agresor se dio a la fuga

El hecho ocurrió en el barrio Tradición, en inmediaciones del antiguo Arco de Entrada. La víctima, de 21 años, recibió varios disparos y debió ser trasladada a ciudad Capital. El atacante ya fue identificado y es buscado por la policía.

Hoy 18:51

Un grave episodio de violencia conmocionó a la ciudad de Añatuya, luego de que un joven resultara herido de arma de fuego tras una discusión con otro sujeto en el barrio Tradición.

El hecho se registró alrededor de las 17 horas de este martes, cuando Gabriel Moreno, de 21 años, ingresó de urgencia al Hospital Zonal con múltiples heridas de bala. Los médicos de guardia lograron estabilizarlo y controlar las hemorragias, pero debido a la gravedad del cuadro dispusieron su derivación a ciudad Capital.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima habría mantenido una acalorada discusión con su agresor, quien tras dispararle en varias oportunidades se dio a la fuga.

La policía tomó intervención y se dirigió hasta la zona del ataque, ubicada sobre avenida Belgrano prolongación, en inmediaciones del antiguo Arco de Entrada. Sin embargo, el atacante —que ya fue identificado— logró escapar y por estas horas es intensamente buscado.

La justicia ordenó una minuciosa investigación para establecer con precisión cómo se produjeron los hechos y cuáles fueron las causas que derivaron en el violento episodio.