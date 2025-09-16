La Legislatura provincial destacó el aporte de los trabajadores de la sanidad y la inversión en salud pública

El parlamento santiagueño reconoció el aporte de los trabajadores sanitarios y mercantiles, y declaró de interés provincial diversas actividades culturales, educativas y deportivas que se desarrollarán en la provincia.

Hoy 19:14

El vicegobernador y presidente natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, presidió esta tarde la sesión ordinaria donde el parlamento santiagueño expresó su “agradecimiento a todos los trabajadores de la salud por su labor cotidiana” y saludó por este día a los afiliados de Atsa (el sindicato que los agrupa) y a su secretario general, José Arce.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese marco, destacaron la inversión en salud que hace el Gobierno de la Provincia, encabezado por el gobernador Gerardo Zamora, como por ejemplo, el moderno hospital zonal que se inauguró el viernes pasado en la ciudad de Fernández y la habilitación de las obras de ampliación del servicio de maternidad del Hospital Regional que se concretó este lunes.

Día del empleado de comercio

Asimismo, el Cuerpo Legislativo declaró de interés provincial “todos los actos y eventos a realizarse con motivo del día del empleado de comercio, el que fue establecido por la Ley 26.541 cada 26 de septiembre”.

“Desde esta Cámara de Diputados, reconocemos el valor de su trabajo y su importante aporte a la actividad económica que permite que Santiago del Estero siga en el camino del desarrollo y el progreso. En la persona del secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago del Estero, nuestro colega diputado, Víctor Paz, felicitamos a todos los trabajadores mercantiles de toda la provincia y deseamos que pasen una feliz jornada”, puntualizaron.

Declaran de interés importantes iniciativas

La Cámara de Diputados declaró de interés: las actividades por un nuevo aniversario de la localidad de Melero, Dpto. Juan Felipe Ibarra (26/09); el 16° aniversario de la Academia de Danza Folclórica “Los Hermanitos Serrano” (16/09); las actividades por el 50° aniversario del jardín de infantes n° 141 “Los Abrojitos” de Pozo Hondo (23/09) y la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Merced de Ojo de Agua (24/09); el Congreso Juvenil Santiago “Auténticos 2025” (20/09) en el Nodo Tecnológico y las actividades por “Octubre Rosa”, mes de la concientización y la prevención del cáncer de mama.

Durante la sesión plenaria, también se declaró de interés: las Jornadas de Mastología Básica (3/09) en el auditorio del Consejo Médico local y el centenario del Centro Experimental n° 7 Nicolás Avellaneda (3/10).

Además: el 50° aniversario de egresados de los exalumnos del Centro Experimental n° 7 Nicolás Avellaneda del año 1975; el Torneo Internacional de Ajedrez “Torneo Irt Sub 2400 ciudad de La Banda” (20 y 21/09); el 93° aniversario de la ciudad de Los Telares (19/09); el centenario de la Escuela n° 416 de la localidad de Ramírez de Velazco (26/09) y el acto académico de colación de grado de la Escuela Normal Superior República del Ecuador, de la ciudad de Frías.