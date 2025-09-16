Caso Baez Sosa: la Corte rechazó un planteo de uno de los rugbiers condenados

Los jueces desestimaron el pedido para que se revise la condena a perpetua de Matías Benicelli, porque la defensa se salteó un paso clave en el trámite.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este martes un recurso presentado por la defensa de Matías Benicelli, uno de los rugbiers condenado a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa.

El escrito fue rechazado porque el abogado del rugbier interpuso el planteo directamente ante el máximo tribunal de la nación, sin pasar antes por la Suprema Corte bonaerense, que era lo que correspondía.

Con esta decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, se cerró la posibilidad de que la Corte analice los cuestionamientos planteados respecto de una defensa deficiente durante el juicio oral.

“El recurso de queja ante la Corte tiene lugar cuando se ha interpuesto y denegado una apelación para ante el Tribunal, sin que en el caso bajo examen se haya dado cumplimiento con dicha exigencia”, señalaron en la resolución.

El nuevo abogado de Benicelli, Carlos Alberto Manuel Attías, buscaba que se revocara la condena de su cliente con el argumento de que no había recibido una defensa técnica eficaz durante el debate.

En su presentación, cuestionaba el rol de su antecesor, Hugo Tomei, quien defendió a los ocho imputados en el proceso. Según Attías, existían intereses contrapuestos entre los acusados y eso perjudicó a Benicelli.

Sin embargo, la vía elegida para reclamar fue errónea y la Corte directamente rechazó el planteo, sin entrar en el fondo de la discusión.