Jornada financiera: el mercado respaldó el mensaje de Milei con subas de bonos y acciones

Los bonos en dólares rebotaron 4,5% en promedio. El riesgo país se mantiene alrededor de 1.200 puntos básicos. El S&P Merval ganó 2,3%, los ADR escalaron hasta 5% en Wall Street. El dólar subió cinco pesos en el Banco Nación, a $1.480

Hoy 19:24

Los lineamientos del Presupuesto 2026 presentados por el presidente Javier Milei tuvieron una recepción positiva en el mercado, aunque la dinámica de los precios estuvo lejos de la euforia y el festejo, a excepción de los bonos, que, tras haber sido los más castigados, fueron los activos que mejor capitalizaron el cambio de humor inversor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los bonos en dólares de Argentina -Globales y Bonares- finalizaron negociados esta tarde con alzas de hasta 6,8%, con el AE38 a la cabeza. "Como positivo, los bonos terminan la rueda, bastante tomadores, lo cual nos da la pauta de que el rebote podría continuar mañana“, expresó Nicolás Cappella, analista del Grupo IEB (Invertir en Bolsa).

En promedio, los títulos hard dollar recuperaron un 4,5%, lo que redundaba en una baja de los rendimientos. El riesgo país de Argentina retrocedió debajo de los 1.200 puntos básicos, desde un cierre de 1.231 unidades el lunes, cuando anotó su nivel máximo desde el 4 de octubre del año pasado.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 2,3%, en los 1.788.269 puntos, mientras que en el mercado cambiario el dólar operó con mínima suba de dos pesos a 1.469 pesos.

Los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street también cerraron con ganancias, encabezadas por Transportadora Gas del Sur, con un 5 por ciento.

“En cadena nacional, Milei destacó que la propuesta mantiene el equilibrio fiscal y proyecta el nivel de gasto público más bajo en tres décadas. El mandatario valoró la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el superávit fiscal, alcanzado sin caer en default, algo que no sucedía desde hace más de 120 años. El proyecto prevé un fuerte recorte del gasto nacional y prohíbe el financiamiento del Tesoro vía emisión del Banco Central. También contempla aumentos por encima de la inflación en áreas clave: jubilaciones (+5%), salud (+17%), educación (+8%) y pensiones por discapacidad (5%)“, reseñó Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital.



