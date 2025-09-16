Daniela Celis visitó a Thiago Medina por única vez en terapia intensiva y contó qué le dijo: "Quería que escuche mi voz"

La ex Gran Hermano explicó entre lágrimas cómo fue el único y breve momento en el que logró estar cerca del padre de sus hijas Aimé y Laia tras su accidente en moto.

Hoy 20:10

En medio de la angustia y la incertidumbre por la salud de Thiago Medina, quien continúa internado en terapia intensiva tras el accidente de moto en Moreno, Daniela Celis (con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia) relató en Intrusos el conmovedor instante en que pudo verlo.

“Yo a Thiago lo vi una sola vez, el domingo, tres minutos, por primera y única vez. No podés entrar siempre”, explicó Daniela, dejando en claro lo estrictas que son las visitas.

Con la voz entrecortada, Celis contó qué hizo en esos pocos minutos junto a él: “Quería que él escuche mi voz, le dije que las niñas estaban bien porque yo sé que está preocupado por ellas. Yo lo siento, yo lo sé. Y yo quería decirle que estaban contenidas, que había un montón de familia y amigos ayudándonos, que no estábamos solas. Que se quede tranquilo, que se tome su tiempo, que él es fuerte, que tiene un corazón inmenso”.

La exparticipante de Gran Hermano también destacó la importancia de transmitirle amor y energía positiva a Thiago: “Lo toqué y le hablé para que sienta esa energía buena y ese amor que tengo. Es muy difícil, pero yo quería que supiera que estamos todos rezando por él”.

Sobre la dinámica de las visitas, Daniela aclaró: “Eso lo maneja el hospital, igual que los partes médicos. También Thiago tiene una familia muy grande y todos lo quieren ver. Hacemos una por familia y en general entra el padre”.

Con fe y esperanza, Daniela concluyó agradeciendo las cadenas de oración y el apoyo de la gente: “Hay muchísima gente rezando, orando, acompañándonos. Ojalá pronto pueda volver a entrar y que él me escuche de nuevo”.