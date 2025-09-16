Benjamín Vicuña habló del dolor de estar lejos de Amancio y Magnolia: “Los extraño muchísimo”

El protagonista de Papá x dos abrió su corazón para expresar cuánto le cuesta estar alejado de sus hijos menores.
Si bien Benjamín Vicuña disfrutó de la compañía de Bautista, Beltrán y Benicio en la avant premier de Papá x dos, la ausencia de Magnolia (7) y Amancio (5) fue un asunto que le provocó dolor y una reflexión.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
En un comienzo, el coprotagonista de Celeste Cid se refirió a su vida familiar: “Es mi vida me exige que me invita a aprender a ser papá todos los días de chicos de diferentes edades. Es un gran desafío”.
En cuanto a la complicidad con los varones que tuvo con Pampita, el galán manifestó: “Me recontra bancan. Es una reciprocidad hermosa yo tengo un amor incondicional y por el momento uno piensa que los niños sólo reciben pero han tenido como momentos de madurez...”.
Creo que un papá también tiene que demostrar su fragilidad, sus fisuras y este ha sido un año importante que me movilizó muchísimo y ellos por supuesto que sacaron una madurez de no sé dónde y han estado también entregando mucho amor y eso es maravilloso", afirmó.