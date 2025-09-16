Ingresar
Marcelo Nahim Sialle se consagró campeón de su categoría en los Juegos JADAR 2025

El atleta santiagueño obtuvo la medalla de oro en la categoría Libre Olímpica de 57 kg y aseguró su clasificación a los ODESUR 2026.

Hoy 20:29
Marcelo Nahim Sialle

Los Juegos JADAR 2025 (Juegos Deportivos de Alto Rendimiento), desarrollados en la ciudad de Rosario del 17 al 21 de septiembre, reunieron a los mejores deportistas del país en distintas disciplinas. En ese marco, el atleta de Santiago del Estero, Marcelo Nahim Sialle Corvalán, se consagró campeón en la categoría Libre Olímpica de 57 kg, logrando la medalla de oro y un nuevo logro para la Lucha Olímpica santiagueña.

Marcelo Nahim Sialle Marcelo Nahim Sialle

Tras la victoria, Sialle expresó su agradecimiento “a mi familia por la contención, a mi profesor Gabriel Acuña y a su padre Armando, a los chicos que me ayudaron a entrenar, a los padres de la Asociación de Lucha San Esteban y a todos los que creyeron en mí”. Además, remarcó que este triunfo lo motiva a seguir trabajando “por el crecimiento personal y de la lucha en mi provincia”.

Los Juegos JADAR fueron también instancia clasificatoria para los Juegos ODESUR 2026, donde el luchador santiagueño ya aseguró su presencia.

