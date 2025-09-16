La conmovedora señal que recibió Daniela Celis mientras Thiago Medina continúa internado

La exparticipante de Gran Hermano compartió un fuerte posteo en sus redes, en medio de la angustia por la salud del padre de sus hijas Aimé y Laia.
Mientras continúa la preocupación por el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece en terapia intensiva tras el grave accidente de moto que sufrió en Moreno, Daniela Celis mostró en sus redes sociales una señal cargada de emoción y esperanza.
En una historia de Instagram, la exparticipante de Gran Hermano publicó la imagen de un cartel realizado por sus hijas gemelas, Aimé y Laia, con las manitos pintadas y un mensaje contundente: “¡Vos podés papá! Te amamos mucho”. Junto a ese dulce gesto infantil, se pudo ver un rosario y una vela encendida, símbolo de la cadena de oración que miles de personas sostienen por la recuperación del joven.
“La luz de cada vela que prendo es ENORME, Thiago está recibiendo cada oración y fuerzas que le envían“, escribió Celis, conmovida por el apoyo recibido. Y cerró, muy movilizada: ”Y yo se las agradezco a cada uno. Necesitamos seguir orando, con fe vamos a lograr su evolución”.