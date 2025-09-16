Macri se mostrará con los candidatos del PRO en medio de los intentos del Gobierno por retomar el diálogo

El titular del partido se suma a la campaña rumbo a las elecciones de octubre. Su reaparición se da luego de las declaraciones de Patricia Bullrich y Guillermo Francos.

Hoy 20:35

La Alianza La Libertad Avanza sufrió un duro revés en las elecciones legislativas bonaerenses, que la condiciona rumbo a las nacionales del 26 de octubre. Si bien serán escenarios diferentes, el espacio oficialista necesita reforzar su presencia ante el electorado. En este sentido, uno de los pocos guiños políticos que salieron desde la Casa Rosada fue la intención de volver a retomar el diálogo con Mauricio Macri.

Primero fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien manifestó: “Sería bueno hablar con él”. Luego se sumó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Sin embargo, hasta la fecha, no hubo comunicación oficial con el expresidente ni con su entorno. Mientras tanto, Macri se prepara para reaparecer con los suyos y enviar un mensaje en medio de la campaña.

El titular del PRO volverá a mostrarse en público y activo políticamente. Según confiaron en su entorno, se fotografiará con los candidatos de su partido de todo el país, en plena campaña. La cita será el próximo miércoles 24 en la sede nacional del espacio, Balcarce 412.

Macri se mantiene en silencio desde antes de las elecciones bonaerenses. Monitoreó las negociaciones para sellar un acuerdo electoral en la Provincia, pese a delegar las conversaciones concretas en Cristian Ritondo.

Meses atrás hizo algo similar para la alianza porteña en las elecciones nacionales, pacto que no se había podido conformar en las legislativas locales del 18 de mayo, donde el PRO sufrió una dura derrota y terminó tercero, pese a ser oficialismo.

Antes de eso, ya se había distanciado de Javier Milei. “No comieron más milanesas”, era la frase con la que respondían en el entorno de Macri para graficar su falta de diálogo con el Presidente. Incluso Milei llegó a calificarlo de “llorón”, en medio de las tensiones en la previa a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires.

La posición de Macri siempre fue la misma: apuntar contra el entorno de Milei, con especial énfasis en el asesor Santiago Caputo. “No podemos ayudar a quien no se deja ser ayudado”, afirmaba el titular del PRO en cada acto y recorrida en la campaña porteña, que lo tuvo muy activo.

Luego, se preservó un poco más. Ya no estuvo tan presente en la previa a la elección provincial, en la que además La Libertad Avanza se mostró mucho más dominante que el PRO al momento del armado de listas. Incluso, impuso el nombre y el color.