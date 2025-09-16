La Municipalidad realizará una nueva edición del Hackathon

El evento promueve la utilización de herramientas informática de los jóvenes.
La Municipalidad de la Capital realizará una nueva edición de Hackathon el próximo jueves 18 en el Óvalo del Parque Sur, donde jóvenes de entre 14 y 29 años trabajarán de forma colaborativa para crear soluciones innovadoras a problemáticas sociales actuales.
Organizado por la Dirección de la Juventud, el evento se desarrollará de 15 a 22 horas y busca fomentar la creatividad y el compromiso con la comunidad para resolver problemáticas sociales mediante proyectos transformadores, empleando la inteligencia artificial y otros programas tecnológicos.
Los participantes formarán grupos mediante un sorteo y exhibirán sus propuestas ante un destacado jurado, quienes evaluarán los proyectos y premiarán con $750 mil, $500 mil y $250 mil a los que consigan el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente.
Los jóvenes interesados pueden inscribirse gratuitamente a través de un formulario online disponible en las redes sociales de la Dirección de la Juventud. Todos los que se sumen recibirán un certificado de participación.