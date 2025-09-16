Ingresar
La Municipalidad realizará una nueva edición del Hackathon

El evento promueve la utilización de herramientas informática de los jóvenes.

Hoy 20:39

La Municipalidad de la Capital realizará una nueva edición de Hackathon el próximo jueves 18 en el Óvalo del Parque Sur, donde jóvenes de entre 14 y 29 años trabajarán de forma colaborativa para crear soluciones innovadoras a problemáticas sociales actuales.

Organizado por la Dirección de la Juventud, el evento se desarrollará de 15 a 22 horas y busca fomentar la creatividad y el compromiso con la comunidad para resolver problemáticas sociales mediante proyectos transformadores, empleando la inteligencia artificial y otros programas tecnológicos.

Los participantes formarán grupos mediante un sorteo y exhibirán sus propuestas ante un destacado jurado, quienes evaluarán los proyectos y premiarán con $750 mil, $500 mil y $250 mil a los que consigan el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente.

Los jóvenes interesados pueden inscribirse gratuitamente a través de un formulario online disponible en las redes sociales de la Dirección de la Juventud. Todos los que se sumen recibirán un certificado de participación.

