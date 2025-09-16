Milei apuntó contra el peronismo en Paraguay: "No hay nada más injusto y aberrante que la justicia social"

El presidente Javier Milei habló en el Foro de Emprendedores Industriales, criticó al peronismo y defendió su modelo basado en la libertad económica, destacando que sus políticas generan prosperidad según la ciencia empírica.

Hoy 21:08

Como parte de su gira por Paraguay, el Presidente Javier Milei dio un discurso en el Foro de Emprendedores Industriales. Allí apuntó contra el peronismo. “No hay nada más injusto y aberrante que la justicia social”, aseguró.

En la misma línea, el jefe de Estado afirmó: “La justicia social es envidia, más retórica, no pueden aceptar que son resentidos”. Y remarcó: “Sabemos cuál es nuestra propuesta y cada vez que se implementó, fue un éxito. Las ideas de la libertad traen prosperidad. Nos avala la ciencia empírica”.

También dejó un mensaje para la expresidenta Cristina Kirchner, que lo había cuestionado en sus redes sociales. “Es mucho más fácil tener Vialidad y decir que vamos a hacer un montón de rutas, como hicieron en otro Gobierno y como consecuencia de ello hay una persona que está con tobillera presa, porque la plata de eso se la afanaron”, apuntó.

En otro tramo de su discurso, el Presidente hizo hincapié en lo que sostuvo fue campaña sucia en la campaña presidencial de 2023. “Decían que íbamos a vender órganos y no pasa. No hay ningún mercado de venta de órganos”, indicó. “Tampoco hay chicos con armas en las escuelas”, agregó.

Horas antes, en la cumbre conservadora Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), Milei lanzó un mensaje en clave electoral y apostó por profundizar la polarización con el kirchnerismo: “Las terceras vías son inconducentes”, dijo.

El mandatario confirmó el rumbo económico luego de la presentación del Presupuesto 2026. Con la mira en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, se pronunció en contra de las fuerzas políticas moderadas.

Milei destacó: “Es importante entender que no hay terceras vías en este camino. Cualquier opción moderada, entre muchas comillas, es funcional al sistema decadente que con tanto esfuerzo estamos dejando atrás. Esto está en un trabajo maravilloso de Ludwig von Mises, que se llama Intervencionismo, y el subtítulo es el mito de la tercera vía”.

El Presidente mencionó: “Mises dice: ‘Hay capitalismo de libre empresa y hay socialismo real, cualquier solución intermedia tiende a socialismo y eso es pobreza’. Es decir, esto quiere decir que simplemente que no hay opción moderada entre, por ejemplo, entre el superávit y el déficit. No hay tercera vía entre un Estado abocado a sus funciones esenciales y uno con un número creciente de atribuciones, que hace un montón de cosas y las hace todo mal”.