Realizarán la preselección de la representante provincial de los estudiantes 2025 de Santiago del Estero

El evento será este miércoles 17 de septiembre en el Paraninfo de la UNSE, con entrada libre y gratuita. De allí saldrán las 24 finalistas que competirán por el título provincial en Termas de Río Hondo.

Hoy 21:04

La Dirección General de la Juventud, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la dirección de Ariel Zorribas, junto al Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y con la coordinación de Look Models Group José Antonio, invita a participar de la preselección de la representante provincial de los estudiantes 2025.

El evento se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre desde las 15 horas en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con show de apertura a cargo de Mocho Blues y acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

Camino a la elección provincial

Durante la jornada quedarán seleccionadas las 24 jóvenes finalistas, quienes participarán en la Elección de la representante provincial de los estudiantes 2025 el sábado 20 de septiembre a las 21.30 horas, en la explanada de Casinos del Sol, en Termas de Río Hondo.

La gala contará con un jurado de lujo integrado por la modelo Sofía Zámolo, el modelo Mario Guerci y el diseñador Luis Guerra, además de empresarios de la moda y funcionarios provinciales.

Rumbo a la instancia nacional

La ganadora representará a Santiago del Estero en la Elección Nacional de los Estudiantes, que se realizará el viernes 26 de septiembre en San Salvador de Jujuy.

El show de apertura estará a cargo de la Academia Estilo Urbano, dirigida por el profesor Esteban Sánchez. También participarán las modelos de Look Models, con dos pasadas que incluirán la colección Prisma del diseñador Luis Guerra. Antes de la coronación, el cantante Diego Argañaraz brindará el show de cierre.

Moda y talento local

Las finalistas realizarán dos pasadas: una sport de CS Vestir, de Carmen Salegas. Otra de vestidos de noche, de Per Lui, de Roxana Paz. La conducción del evento estará a cargo de Cecilia Ibar, el make up será realizado por Martina Domínguez y los peinados por Vivian Cabrera.