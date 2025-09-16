Con el doctor Franklin Moyano, la UNSE realizó una charla sobre la sexualidad en el embarazo

El encuentro se desarrolló en el Paraninfo de la universidad y estuvo a cargo del doctor Franklin Moyano, especialista en ginecología y sexología.

En el marco del Mes del Estudiante, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) llevó a cabo este martes 16 de septiembre una charla titulada “La sexualidad en el embarazo: perspectivas actuales”, una propuesta que buscó derribar mitos y tabúes, además de poner en el centro el tema del consentimiento en la gestación.

La conferencia estuvo dirigida por el doctor Franklin José Moyano, médico ginecólogo, obstetra, sexólogo y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNSE. La actividad, que se realizó en el Paraninfo universitario a las 17, convocó a estudiantes, docentes y público en general, y tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a la sexualidad en esta etapa de la vida.

La jornada fue gratuita y contó con la entrega de certificados de asistencia a los participantes. Durante su exposición, Moyano destacó: “Una temática muy interesante, felicito a la UNSE por tocar este tema, que muchas veces ha pasado de largo. Tener tantos alumnos tratando de entender cómo es la sexualidad en el embarazo es muy importante. Sabemos que la sexualidad forma parte fundamental de la vida y de la salud de las personas. Siempre predispuesto a dar lo que puedo dar de conocimiento para que la gente aprenda”.

