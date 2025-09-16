Santiagueños brillaron en el XXXVI° Campeonato Argentino de Taekwondo FAAT

La delegación de la escuela Oro Kwan representó a Santiago del Estero en el torneo realizado en San Salvador de Jujuy, que reunió a más de 2.000 atletas de todo el país.
Los santiagueños tuvieron un desempeño sobresaliente, logrando numerosos podios en Tul (formas) y Lucha. Entre los resultados más destacados:
-Matías Ríos Olivero: 1º en Tul – 1º en Lucha
-Pía Mikkelsen Loth: 1º en Tul – 1º en Lucha
-Natalia Ferreyra: 1º en Tul – 1º en Tul equipos – 1º en Lucha
-Crisanta Juárez: 1º en Tul – 1º en Tul equipos – 1º en Lucha
-Olivia Ríos Munizaga: 1º en Tul – 1º en Lucha
-María Emilia Correa: 1º en Tul – 1º en Lucha
-Anahí Leguizamón: 1º en Tul – 1º en Lucha
-Felipe Risso Patrón: 1º en Tul – 1º en Lucha
-Durval Chaud: 1º en Tul – 1º en Lucha
-Máximo Chaud: 1º en Tul – 1º en Lucha
-Gabriel Linari: 1º en Tul – 1º en Lucha
-Natalia Jensen: 1º en Tul – 1º en Lucha
-Elena Linari Abrate: 1º en Tul – 1º en Lucha
-Mateo Valdez Jensen: 1º en Tul – 1º en Lucha
-Valentino Von Rusz Manzoni: 1º en Tul – 1º en Lucha
-Analía González: 1º en Tul – 2º en Lucha
-Marco Salvatierra Sarquiz: 2º en Tul – 1º en Lucha
-Alicia Quainelle: 1º en Tul – 2º en Lucha
-Sergio Jure: 1º en Tul (individual) – 1º en Tul equipos
-Enrique Chaud: 1º en Tul equipos – 2º en Tul (individual)
-Carlos Cevilan: 1º en Tul (individual) – 1º en Tul equipos
-Nicolás Bonahora: 3º en Tul – 2º en Lucha
-Cristian López: 2º en Tul
-Magdalena Ramírez Hoff: 1º en Tul – 2º en Lucha
-Azul Hoff: 1º en Tul – 2º en Lucha
-Matías Díaz: 1º en Tul – 2º en Lucha
-Juan Ignacio Cabañas: 2º en Tul – 1º en Lucha
-Mateo Bugeau: 1º en Tul – 2º en Lucha
-Fausto Daives: 2º en Tul – 2º en Lucha
-Luciana Sosa Morales: 1º en Tul – 3º en Lucha
-Inés Hoff: 2º en Lucha
-Daniel Leguizamón: 2º en Tul
-Santiago Ruiz Castaño: 2º en Lucha
-María Eugenia Abdala: 2º en Lucha
-Cristian Von Rusz: 2º en Tul – 2º en Lucha
-Mario Agustín Acosta: 3º en Tul – 2º en Lucha
-Erika Hrouzek: 1º en Lucha
-Ciro Ramírez Hoff: 1º en Tul – 1º en Lucha
-Facundo Leguizamón: 1º en Lucha
-Rodrigo Cruz: 1º en Tul
Los logros obtenidos consolidan a Santiago como una de las provincias con mayor proyección en el taekwondo nacional, a solo dos semanas del Mundial en Jesolo, Italia, donde varios de estos competidores estarán presentes.