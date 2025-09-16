Ingresar
Santiagueños brillaron en el XXXVI° Campeonato Argentino de Taekwondo FAAT

La delegación de la escuela Oro Kwan representó a Santiago del Estero en el torneo realizado en San Salvador de Jujuy, que reunió a más de 2.000 atletas de todo el país.

Hoy 22:33

Los santiagueños tuvieron un desempeño sobresaliente, logrando numerosos podios en Tul (formas) y Lucha. Entre los resultados más destacados:

-Matías Ríos Olivero: 1º en Tul – 1º en Lucha

-Pía Mikkelsen Loth: 1º en Tul – 1º en Lucha

-Natalia Ferreyra: 1º en Tul – 1º en Tul equipos – 1º en Lucha

-Crisanta Juárez: 1º en Tul – 1º en Tul equipos – 1º en Lucha

-Olivia Ríos Munizaga: 1º en Tul – 1º en Lucha

-María Emilia Correa: 1º en Tul – 1º en Lucha

-Anahí Leguizamón: 1º en Tul – 1º en Lucha

-Felipe Risso Patrón: 1º en Tul – 1º en Lucha

-Durval Chaud: 1º en Tul – 1º en Lucha

-Máximo Chaud: 1º en Tul – 1º en Lucha

-Gabriel Linari: 1º en Tul – 1º en Lucha

-Natalia Jensen: 1º en Tul – 1º en Lucha

-Elena Linari Abrate: 1º en Tul – 1º en Lucha

-Mateo Valdez Jensen: 1º en Tul – 1º en Lucha

-Valentino Von Rusz Manzoni: 1º en Tul – 1º en Lucha

-Analía González: 1º en Tul – 2º en Lucha

-Marco Salvatierra Sarquiz: 2º en Tul – 1º en Lucha

-Alicia Quainelle: 1º en Tul – 2º en Lucha

-Sergio Jure: 1º en Tul (individual) – 1º en Tul equipos

-Enrique Chaud: 1º en Tul equipos – 2º en Tul (individual)

-Carlos Cevilan: 1º en Tul (individual) – 1º en Tul equipos

-Nicolás Bonahora: 3º en Tul – 2º en Lucha

-Cristian López: 2º en Tul

-Magdalena Ramírez Hoff: 1º en Tul – 2º en Lucha

-Azul Hoff: 1º en Tul – 2º en Lucha

-Matías Díaz: 1º en Tul – 2º en Lucha

-Juan Ignacio Cabañas: 2º en Tul – 1º en Lucha

-Mateo Bugeau: 1º en Tul – 2º en Lucha

-Fausto Daives: 2º en Tul – 2º en Lucha

-Luciana Sosa Morales: 1º en Tul – 3º en Lucha

-Inés Hoff: 2º en Lucha

-Daniel Leguizamón: 2º en Tul

-Santiago Ruiz Castaño: 2º en Lucha

-María Eugenia Abdala: 2º en Lucha

-Cristian Von Rusz: 2º en Tul – 2º en Lucha

-Mario Agustín Acosta: 3º en Tul – 2º en Lucha

-Erika Hrouzek: 1º en Lucha

-Ciro Ramírez Hoff: 1º en Tul – 1º en Lucha

-Facundo Leguizamón: 1º en Lucha

-Rodrigo Cruz: 1º en Tul

Los logros obtenidos consolidan a Santiago como una de las provincias con mayor proyección en el taekwondo nacional, a solo dos semanas del Mundial en Jesolo, Italia, donde varios de estos competidores estarán presentes.

