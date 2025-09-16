Elías Suárez convocó a referentes de la cultura provincial “a fortalecer una política cultural que nos incluya a todos”

El jefe de Gabinete participó en el CCB de un encuentro de referentes de la cultura.

En el Salón Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario (CCB) totalmente colmado, el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, participó este martes por la tarde de un encuentro con referentes de las distintas expresiones culturales de toda la provincia.

El Jefe de Gabinete sostuvo “ Que nuestra cultura expresa nuestros sentimientos, pone de manifiesto nuestras alegrías y nuestras esperanzas. Es también una manera de comunicarnos, nos interpela como comunidad y también una manera de resistencia.

Convoco a los actores culturales a profundizar una política de Estado que nos incluya a todos los santiagueños".

En la oportunidad, estuvieron presentes el Rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Héctor Paz, la ministra de Educación, Mariela Nassif; el subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón; la directora del CCB, Cristina Campitelli; entre otras autoridades del equipo de La Subsecretaria de Cultura.

En este marco, los trabajadores del sector pusieron de manifiesto las políticas en materia cultural que impulsa el Gobierno de la provincia, por iniciativa del Gobernador Gerardo Zamora, que permitieron concretar una diversidad de proyectos y acciones de las distintas expresiones y disciplinas que se ejecutaron bajo la coordinación y acompañamiento de Elías Suárez.

En principio, Campitelli celebró la notable asistencia de representantes de distintas expresiones culturales "con quienes el Gobierno de la provincia viene trabajando durante estos años.

A su turno, la ministra Nassif manifestó que todos los grupos y expresiones culturales son una parte fundamental de la política provincial y, en este sentido, destacó el trabajo que se realizó en todas las disciplinas culturales.

A su turno, la gente de la cultura expuso sus proyectos e iniciativas, valoraron que sean escuchados y expresaron su aporte a la gestión cultural.