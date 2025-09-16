Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2025 | 23º
X
Locales

Elías Suárez convocó a referentes de la cultura provincial “a fortalecer una política cultural que nos incluya a todos”

El jefe de Gabinete participó en el CCB de un encuentro de referentes de la cultura.

Hoy 22:13
Elias Suárez

En el Salón Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario (CCB) totalmente colmado, el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, participó este martes por la tarde de un encuentro con referentes de las distintas expresiones culturales de toda la provincia.

El Jefe de Gabinete sostuvo “ Que nuestra cultura expresa nuestros sentimientos, pone de manifiesto nuestras alegrías y nuestras esperanzas. Es también una manera de comunicarnos, nos interpela como comunidad y también una manera de resistencia.

Convoco a los actores culturales a profundizar una política de Estado que nos incluya a todos los santiagueños".

elias suarez elias suarez

En la oportunidad, estuvieron presentes el Rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Héctor Paz, la ministra de Educación, Mariela Nassif; el subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón; la directora del CCB, Cristina Campitelli; entre otras autoridades del equipo de La Subsecretaria de Cultura.

En este marco, los trabajadores del sector pusieron de manifiesto las políticas en materia cultural que impulsa el Gobierno de la provincia, por iniciativa del Gobernador Gerardo Zamora, que permitieron concretar una diversidad de proyectos y acciones de las distintas expresiones y disciplinas que se ejecutaron bajo la coordinación y acompañamiento de Elías Suárez.

En principio, Campitelli celebró la notable asistencia de representantes de distintas expresiones culturales "con quienes el Gobierno de la provincia viene trabajando durante estos años.

A su turno, la ministra Nassif manifestó que todos los grupos y expresiones culturales son una parte fundamental de la política provincial y, en este sentido, destacó el trabajo que se realizó en todas las disciplinas culturales.

A su turno, la gente de la cultura expuso sus proyectos e iniciativas, valoraron que sean escuchados y expresaron su aporte a la gestión cultural.

TEMAS Elías Suárez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “A pesar de la situación del país, tenemos la posibilidad de realizar estos eventos y reafirmar la cultura bandeña”
  2. 2. Las frases de Milei en Cadena Nacional: “Más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad”
  3. 3. Lamine Yamal publicó fotos íntimas junto a Nicki Nicole y desató rumores sobre su relación
  4. 4. ¿Dónde voto el domingo 26 de octubre? Se publicó el padrón definitivo para las elecciones nacionales 2025
  5. 5. Añatuya: joven sufrió fracturas al caerle una pared sobre su cuerpo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT