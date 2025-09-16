Detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 5 años

El sujeto fue reducido en plena calle por la policía tras pericias judiciales que lo apuntaban como autor del grave delito.

Hoy 22:40

Efectivos del Departamento de Trata de Personas y Delitos Conexos llevaron adelante la detención de un hombre de 38 años, en cumplimiento de un oficio judicial firmado por la jueza de Control y Garantías con competencia Penal Juvenil.

El procedimiento se concretó en el domicilio ubicado en el barrio Villa del Carmen, donde el sujeto fue identificado en la vía pública. Tras notificársele sobre la medida judicial en su contra, fue trasladado a sede policial, quedando en calidad de detenido a disposición de la Justicia.

La investigación se originó a partir de una denuncia penal por abuso sexual en perjuicio de una menor de cinco años. A través de tareas de campo, entrevistas y una cámara Gesell, se determinó la responsabilidad del acusado, quien habría convivido con la víctima años atrás, lo que agravaría la situación procesal.