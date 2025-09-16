Neder encabezó multitudinario plenario de Fuerza Patria Peronista en Loreto

“Los peronistas vamos al Congreso para defender a nuestra provincia y a la gente”, remarcó el candidato a senador nacional.

16/09/2025

Frente Fuerza Patria Peronista realizó este martes un multitudinario plenario militante en la ciudad de Loreto, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a vicegobernador, Carlos Silva Neder; y a diputado nacional, Marcelo Barbur; acompañados por el intendente local Ramón “Toto” González.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A su llegada a la Capital del Rosquete, Neder fue recibido con una ruidosa caravana que recorrió las calles hasta llegar al colmado predio de Estrella Verde, donde dio comienzo el acto con palabras de bienvenida a cargo del intendente González, quien destacó “el compromiso militante del peronismo loretano y de toda nuestra región”.

Tras compartirse un audio con salutación de la diputada nacional Estela Neder, que se encuentra en Buenos Aires para la sesión del Congreso intentando derogar el veto del presidente Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, habló Marcelo Barbur agradeciendo el masivo acompañamiento y lo propio hizo Carlos Silva Neder, ratificando además “junto a Elías Suárez en la fórmula este proyecto de unidad provincial que tanto le ha dado a Santiago del Estero”.

El mensaje de cierre estuvo a cargo de José Emilio Neder. “Esta gente que hoy gobierna el país tiene desprecio por el pueblo, y si somos del interior como nosotros mucho más todavía. Pero en Argentina está el peronismo, para dar pelea desde la militancia y en las urnas con los votos frenando a quienes quieren avasallar derechos y llevarse puesta la Patria con un modelo de crueldad”, fustigó.

“Crueldad que ahora está a la vista y por eso ya no ganan elecciones, como quedó demostrado la semana pasada en Buenos Aires y les va a volver a pasar a nivel país el 26 de octubre, donde los santiagueños con Fuerza Patria Peronista vamos a defender con convicción lo que sentimos al lado de cada trabajador, de cada PyME, de cada jubilado, de cada discapacitado, de cada universitario y de todo aquel que está siendo castigado por un plan económico perverso”, puntualizó.

En el final llamó especialmente a los jóvenes “a marchar este miércoles a favor de la Universidad pública, gratuita y de calidad, esa que hizo posible Perón. La derecha viene por eso, y sepan que si la desfinancian les quitan el futuro, les quitan la posibilidad de acenso social y cultural. Un peronista jamás va a levantar la mano apoyando eso, vamos a estar siempre defendiendo a nuestra provincia y a la gente”, concluyó.