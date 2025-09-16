Elecciones en Beltrán: los candidatos presentaron sus propuestas de cara a octubre

La Capital del Melón elegirá sus autoridades en octubre próximo. Este martes estuvieron en Libertad de Opinión.

Hoy 23:23

Este martes, en el programa Libertad de Opinión, se presentaron los cuatro candidatos que competirán por la intendencia de Beltrán en las elecciones municipales de octubre. En el debate, cada uno expuso sus principales ejes de gestión y propuestas para la ciudad.

José Bravo, de Beltrán Somos Todos, destacó que su proyecto tendrá como columna vertebral “la salud, la educación, la cultura, el deporte y, sobre todo, la producción”. Propuso un equipo mecanizado de apoyo a los pequeños productores y remarcó que “cuando al agro le va bien, a la ciudad también”. Con dos mandatos previos como intendente, aseguró que su experiencia lo respalda para enfrentar los desafíos actuales.

Por su parte, Marcela Castillo, candidata del Partido Justicialista, remarcó que su campaña se centra en la generación de empleo y la seguridad. “Elaboramos propuestas desde la columna vertebral del PJ, que es el trabajo digno. Los vecinos no llegan a fin de mes”, señaló, expresando la necesidad de dar respuestas concretas en un “momento clave” para Beltrán.

En tanto, Victorio “Buga” Formini, del Frente Unión por Beltrán, planteó la continuidad de la gestión de Miguel Álvarez del Frente Cívico, con proyectos como la creación de un profesorado o su extensión, el boleto estudiantil, mejoras en seguridad junto a la policía, y apoyo a los minifundistas para el desarrollo de huertas. “No hay que olvidarse tampoco de la estética y de ayudar al que más necesita”, expresó.

Finalmente, Cristian Rojas, del Frente Renovador, se presentó como la opción joven e independiente. Subrayó la falta de obras y oportunidades laborales: “Hay barrios sin calles asfaltadas, faltan empleos, y los jóvenes necesitan acceso a un trabajo digno”. Planteó apostar a las pymes como motor de empleo y valoró el apoyo de los sectores juveniles en su candidatura.