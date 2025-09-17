Gran éxito del Torneo Aniversario de la ciudad de La Banda en Autopista Pádel

Durante cuatro jornadas a puro deporte, el pádel santiagueño vivió un certamen inolvidable que reunió a casi 100 parejas en distintas categorías, con gran convocatoria de público y premios por más de 250 mil pesos.

16/09/2025

El Torneo Aniversario de la ciudad de La Banda, disputado del 12 al 15 de septiembre en las instalaciones de Autopista Pádel, se convirtió en una verdadera fiesta deportiva en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad de La Banda.

El certamen reunió a casi un centenar de parejas provenientes de la ciudad y de distintos puntos de la provincia. La repercusión fue tan grande que muchas duplas quedaron sin cupo para poder inscribirse, lo que demuestra el crecimiento y el interés que genera esta disciplina en la provincia.

Con una gran convocatoria de público y un excelente nivel de juego, el campeonato se desarrolló en un ambiente familiar y competitivo, destacándose tanto por la organización como por la pasión que cada partido transmitió.

Los ganadores recibieron un premio de $250.000, trofeos e indumentaria deportiva, reconociendo así el esfuerzo y la entrega de cada uno de los participantes.

Campeones y subcampeones por categoría