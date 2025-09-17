El tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Santiago del Estero: tormentas y 31ºC de máxima

Se anuncia una jornada muy inestable con cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvias aisladas y vientos moderados del sector noreste.
Hacia la tarde, cielo cubierto, posibles tormentas fuertes con vientos rotando al norte y una temperatura máxima que alcanzaría los 31ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el jueves la máxima tocaría los 32ºC en una jornada con cielo mayormente nublado y vientos de direcciones variables.
Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.