Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 SEP 2025 | 21º
X
Locales

El tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Santiago del Estero: tormentas y 31ºC de máxima

Se anuncia una jornada muy inestable con cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones.

Hoy 06:36

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvias aisladas y vientos moderados del sector noreste.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo cubierto, posibles tormentas fuertes con vientos rotando al norte y una temperatura máxima que alcanzaría los 31ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el jueves la máxima tocaría los 32ºC en una jornada con cielo mayormente nublado y vientos de direcciones variables.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Lanús acertó sobre el final y venció a Fluminense en La Fortaleza
  2. 2. Racing se hizo fuerte en Liniers y le ganó a Vélez por los cuartos de la Copa Libertadores
  3. 3. Con un doblete de Mbappé y Mastantuono de arranque, Real Madrid festejó ante Olympique de Marsella
  4. 4. “Me casé con el hijo del hombre que mató a mi madre”: la historia de amor que surgió de una tragedia
  5. 5. El tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Santiago del Estero: tormentas y 31ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT