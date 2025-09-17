Guillermo Francos: “Estamos seguros de que no hubo de parte del Gobierno hechos de corrupción”

El jefe de Gabinete defendió una vez más a la administración de Javier Milei ante el escándalo desatado por las presuntas coimas en la ANDIS. También sostuvo que la sesión de este miércoles en el Congreso será difícil.

Hoy 07:32

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió una vez más a la administración de Javier Milei ante el escándalo desatado por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) y aseguró que "no hubo de parte del Gobierno hechos de corrupción". Además, expresó sus reparos hacia la utilización de "operadores de redes e influencers como mitología política".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la previa a que se levante el secreto de sumario en la causa que tiene como protagonista al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, el jefe de ministros insistió en su defensa al Ejecutivo y destacó que hasta el momento lo único que hay son "audios de un señor que dice frente a alguien que pasa esto".

"¿Esos hechos son ciertos? ¿Este señor está en su sano juicio, ha especulado de alguna manera, ha buscado más influencia? La verdad que no sabemos, ¿hay alguna prueba? La Justicia en estos allanamientos que hizo tan rápido, ¿encontró algo? No tenemos ni idea, pero estamos seguros de que no hubo de parte del Gobierno hechos de corrupción", expresó en declaraciones al streaming de BorderPeriodismo.

La polémica generada a partir de las grabaciones, en las que aparece mencionada la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, abrieron un frente de conflicto en el oficialismo en medio de la campaña para las elecciones bonaerenses.

En ese contexto, reafirmó su idea de que todo fue "una operación generada para golpear al Gobierno". "Creo en el Presidente", sostuvo cuando le consultaron por los motivos de su convicción frente a las acusaciones sobre la existencia de actos corruptos.

Francos habló también del cruce que mantuvo con Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, por los dichos contra el senador Luis Juez y su hija, que tiene discapacidad. Si bien prefirió no darle mayor trascendencia, afirmó que Javier Milei lo respaldó en su contestación al influencer libertario cercano al asesor Santiago Caputo.

"El Presidente me dijo que había hecho bien en responder, tampoco es algo que queramos magnificar", indicó y remarcó que las discusiones en redes "normalmente son salvajes". "El tema de los operadores de redes, los influencers, es algo que no me convence como metodología política", enfatizó.

La expectativa sobre el debate en el Congreso este miércoles

Por otra parte, el jefe de Gabinete consideró que la sesión que este miércoles se llevará adelante en la Cámara de Diputados, en la que la oposición insistirá con las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica que vetó Milei, será una jornada dificultosa para el Gobierno.

"El Congreso está compuesto por políticos que están próximos a una elección que consideran muy importante, entonces van a hacer lo posible por generarle daño al Gobierno, sin pensar que es generarle daño al país", observó.

En ese sentido, si bien se mostró expectante en cuanto a que el oficialismo pueda "impedir alguna votación", admitió que el escenario es el más auspicioso. "No estoy seguro de que podamos lograrlo", reconoció.