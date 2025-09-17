Primer tráiler de La asistenta: Sydney Sweeney y Amanda Seyfried le dan vida a la esperada adaptación

El fenómeno literario de Freida McFadden llega al cine con un elenco liderado por dos actrices de primer nivel, bajo la dirección de Paul Feig.

Hoy 07:50

La primera entrega cinematográfica de la trilogía La asistenta ya tiene tráiler oficial y fecha de estreno. La película, basada en la exitosa novela de Freida McFadden, llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 25 de diciembre y cuenta con un elenco encabezado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, quienes además ejercen como productoras ejecutivas junto a la propia autora.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La historia sigue a una familia cuya aparente tranquilidad se verá sacudida por oscuros secretos que pondrán en riesgo su seguridad, quizá demasiado tarde para revertir las consecuencias. El guion, escrito por Rebecca Sonnenshine (Crónicas vampíricas, The Boys), refuerza el tono de suspense y giros inesperados que caracterizan a la trilogía literaria.

El fenómeno de McFadden comenzó en redes sociales, donde recomendaciones virales en plataformas como Instagram y TikTok convirtieron a La asistenta y sus secuelas (El secreto de la asistenta y La asistenta te vigila) en un éxito global. La autora ha sido una presencia constante en listas de los más vendidos de USA Today, Wall Street Journal, Publishers Weekly y The Sunday Times.

La producción, liderada por Paul Feig junto a Todd Lieberman, Laura Fischer y Alex Young, se perfila como uno de los estrenos más esperados de fin de año.