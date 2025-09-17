La tercera temporada de Euphoria ya tiene fecha de estreno

Zendaya y compañía regresan con nuevos capítulos en 2026.

Hoy 07:44

La tercera temporada de Euphoria es pura incógnita para los fans, pues se viene rumoreando desde hace años y la información respecto a su estreno fue cambiando paulatinamente. Lo último que se supo es que los nuevos episodios estaban en camino pero iban a tardar. Ahora, llegó la confirmación oficial: la tercera entrega se estrenará entre marzo y junio de 2026.

Casey Bloys, CEO de HBO, habló con Variety luego de la 77 edición de los premios Emmy, que se llevó a cabo el pasado domingo 14 de septiembre, y fue consultado sobre la serie y su estreno. Allí reveló: "Será en primavera (de Estados Unidos), pero aún no tenemos fecha confirmada".

La tercera entrega de Euphoria tendrá ocho episodios y ya se está filmando. Hasta el momento no se sabe nada, salvo que los actores están filmando la mayoría de sus partes por separado, ya que varios de ellos (Jacob Elordi y Sydney Sweeney por ejemplo) están rodando otros proyectos en paralelo.

La primera temporada de Euphoria se estrenó en 2019 y la segunda en 2022. En febrero de aquel año, HBO confirmó que habría una tercera entrega pero se presentaron diferentes obstáculos para su realización, tales como la huelga de guionistas y las carreras en alza de Zendaya, Hunter Schafer y Sweeney, tres de las figuras principales de la producción.

Las actrices que no volverán en la nueva temporada

Storm Reid, quien le dio vida a Gia (hermana de Rue), confirmó que no estará en la tercera entrega. "Desafortunadamente, Gia no regresará en la tercera temporada, pero estoy muy en deuda con el elenco y el equipo de ese programa, con HBO. Euphoria es algo realmente especial y estoy muy contenta de que sea parte de mi legado y de haber sido parte de un fenómeno cultural así… No puedo esperar a ver lo que la temporada 3 tiene preparado”.

Reid no es la primera actriz que abandona la serie, ya que en 2023 Barbie Ferreira -quien interpretó a Kat Hernández en la ficción- anunció que dejaría el show: “Luego de cuatro años de encarnar al personaje más especial y enigmático, Kat, tengo que despedirme con los ojos llorosos. Espero que muchos de ustedes puedan verse reflejados en ella como yo lo hice”.