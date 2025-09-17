Miley Cyrus lanzará “Secrets”, tema dedicado a su padre con colaboración de Fleetwood Mac

La cantante adelanta un single lleno de emociones y confesiones familiares, que cuenta con la participación de Mick Fleetwood y Lindsey Buckingham y se estrenará el 19 de septiembre.

Hoy 07:50

Miley Cyrus se prepara para estrenar “Secrets”, una canción escrita especialmente para su padre, Billy Ray Cyrus, con motivo de su 64º cumpleaños. El tema incluye la colaboración de Mick Fleetwood y Lindsey Buckingham, integrantes históricos de Fleetwood Mac, y marca un nuevo proyecto donde Miley también se desempeña como productora ejecutiva, junto a Amanda Seyfried y la propia autora de la trilogía que inspiró la canción, Freida McFadden.

El adelanto publicado en Instagram muestra a Miley interpretando a capela un fragmento del tema, mientras un coro acompaña su voz. En el video, la artista aparece con gasas quirúrgicas alrededor del rostro y la cabeza, en una imagen cargada de misterio que refleja el tono íntimo y confesional de la canción.

Durante su visita al pódcast de Monica Lewinsky, Cyrus contó que escribir “Secrets” le permitió abordar y resolver tensiones con su padre, compartiendo un relato sobre secretos familiares y la confianza mutua que buscó cultivar. La letra profundiza en este vínculo y muestra un lado vulnerable y personal de la cantante.

Paralelamente, su hermana Noah Cyrus aclaró que los rumores sobre disputas familiares han sido exagerados y que ella mantiene cierta distancia respecto al drama familiar que surgió tras la separación de Billy Ray y Tish Cyrus en 2022, asegurando que todos mantienen una relación cercana y afectuosa.

“Secrets” se estrenará oficialmente el próximo 19 de septiembre, anticipando un cierre de año cargado de emociones y música íntima para los fanáticos de Miley Cyrus.