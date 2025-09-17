Una joven policía es estafada en $30 millones con la compra de una casa

La funcionaria de la Policía Federal denunció que después de pagar el dinero a dos mujeres, le dijeron que debían desalojarla. Hubo disturbio sen el barrio Saint Germain.

Hoy 08:18

La Unidad Fiscal, a cargo de la Dra. Silvia Jaime, investiga una presunta estafa millonaria que habría sufrido una cabo de la Policía Federal, quien pagó 30 millones de pesos por una vivienda de la cual ahora intentan desalojarla.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho salió a la luz ayer, cuando efectivos de la Comisaría 51 recibieron un llamado por un incidente entre mujeres en una casa ubicada en la Manzana 32 del barrio San Germés. Al llegar, los policías encontraron a la funcionaria federal en medio de una crisis nerviosa, quien aseguró que dos mujeres —madre e hija— pretendían desalojarla de la vivienda que les había comprado.

Según fuentes judiciales y policiales, la víctima, identificada como Sofía (38 años), relató que en noviembre de 2024, ante un escribano público, adquirió la vivienda de una mujer llamada Graciela, residente en avenida Roca, junto a su hija, Andrea, por el monto mencionado. Sin embargo, hace algunas semanas las supuestas vendedoras le reclamaron que desocupe la propiedad.

Tras realizar averiguaciones, la uniformada descubrió que la vivienda pertenece al IPVU y que, por lo tanto, no puede ser vendida legalmente, por lo que sospecha haber sido víctima de una estafa. Sofía posee el boleto de compraventa y presentó un descargo ante el organismo correspondiente al detectar la maniobra.

Según relató, minutos antes de la llegada de la policía, las acusadas se presentaron en la propiedad exigiendo que abandonara la casa, pero sin intención de devolver el dinero. Al negarse a retirarse, comenzaron a generar disturbios, lo que motivó que los vecinos llamaran a los uniformados.

Más tarde, la damnificada formalizó la denuncia penal por estafa en la Comisaría 51. La Fiscalía, representada por la Dra. Jaime, dispuso el secuestro de toda la documentación relacionada con la operación para avanzar en la investigación.