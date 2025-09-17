Marcha Federal Universitaria: Santiago del Estero se suma a la defensa de la educación pública

La marcha partirá hoy, a las 17 horas, desde la sede central de la UNSE, con apoyo de gremios y estudiantes.

Esta tarde, la comunidad santiagueña se unirá a la Marcha Federal Universitaria, una movilización que se replica en todo el país bajo la consigna: “Contra nadie. Para todos. Por el futuro”. La convocatoria, realizada por la Asamblea Universitaria Permanente de la UNSE, tiene como objetivo rechazar el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Congreso.

La marcha partirá hoy, a las 17 horas, desde la sede central de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), con la intención de defender la educación pública. Esta medida cuenta con el respaldo de diversas instituciones, entre ellas el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios docentes y no docentes universitarios, y la Federación Universitaria Argentina.

La convocatoria se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el futuro de la educación superior en el país, a raíz del veto presidencial. Este acto de protesta también responde a la necesidad de visibilizar la lucha por el financiamiento adecuado de las universidades públicas, que juegan un rol clave en el desarrollo del conocimiento y la formación de profesionales para el país.

Como previa a la marcha, ayer se llevó a cabo una volanteada informativa frente a la sede central de la UNSE, donde estudiantes, docentes y miembros de la comunidad universitaria se encargaron de invitar a la población a sumarse a la movilización y generar una amplia adhesión en defensa de la universidad pública.