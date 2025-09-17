Donald Trump inició su visita oficial a Londres con un encuentro histórico con el rey Carlos III

El expresidente de Estados Unidos fue recibido con honores en el Reino Unido, en una visita que marca un hito en las relaciones bilaterales y el protocolo real.

Hoy 08:34

En el marco de su gira oficial por el Reino Unido, Donald Trump llegó anoche a Londres acompañado de su esposa Melania. La visita incluye una serie de encuentros y ceremonias, destacándose el encuentro con Carlos III, quien, como príncipe, ya cultivaba una relación cercana con el exmandatario. La histórica visita subraya la relación personal entre Trump y el rey, que se extiende más allá de los límites diplomáticos.

Durante su llegada, Trump expresó su aprecio por Carlos III, quien ahora, como monarca, le brindó una bienvenida sin precedentes en el Reino Unido. “Carlos, que ahora es rey, es mi amigo. Es un elegante caballero y representa muy bien al país”, comentó el expresidente antes de iniciar su agenda oficial.

Carlos III ha dado un paso más allá del protocolo tradicional, ofreciendo a Donald Trump y su esposa Melania una serie de ceremonias que no tienen precedentes en los últimos cien años de la monarquía británica. Este martes, la pareja presidencial será recibida en el Castillo de Windsor, donde se llevará a cabo un acto oficial que incluye un paseo en carruaje, seguido de una ceremonia con saludos reales y una revista a la Guardia de Honor. Para esta ocasión especial, cientos de militares participarán en las ceremonias, y las bandas interpretarán himnos nacionales como el "Dios Salve al Rey" y el "The Star-Spangled Banner".

El acto en Windsor será solo el inicio de una jornada que culminará con un banquete real. En esta gala histórica, se utilizará la Mesa de Waterloo, una mesa de 50 metros de largo que ha sido preparada con más de 4.000 piezas de vajilla de plata dorada de 200 años de antigüedad.

Además de los eventos protocolares, la visita de Trump tiene un fuerte componente político. Mañana, Trump se reunirá con el primer ministro británico Keir Starmer en la residencia de Chequers. Aunque el encuentro será de carácter oficial, se espera que ambos mandatarios discutan temas complejos como la libertad de expresión y el apoyo a movimientos de extrema derecha en Europa, un tema que ha generado fricciones entre ellos.

Otro de los temas candentes de la agenda será la guerra en Ucrania, donde las diferencias entre Trump y Starmer se han hecho evidentes. Mientras el premier británico aboga por más sanciones a Rusia, Trump sostiene que Europa debe imponer restricciones comerciales a China debido a su apoyo a Moscú. Este desacuerdo sobre política internacional será uno de los puntos clave a tratar durante su reunión.

En paralelo, la visita de Trump ha sido acompañada por la firma de un importante acuerdo de tecnología y energía nuclear entre Estados Unidos y el Reino Unido. Este acuerdo, que tiene un valor histórico para las relaciones bilaterales, involucra a empresas clave como Nvidia y OpenAI, quienes apoyan la iniciativa de Trump para abrir nuevas filiales en el Reino Unido y consolidar un centro de datos de alto valor estratégico.

Este pacto también refleja el interés mutuo de ambos países por fortalecer sus lazos comerciales y tecnológicos en un contexto global donde la competencia con China y la fragmentación de Europa marcan el panorama geopolítico.

Como suele ocurrir con las visitas de Trump, las protestas no han tardado en llegar. En Londres, se convocó una marcha contra el presidente estadounidense, con manifestantes que critican su apoyo a la extrema derecha y sus políticas migratorias. A pesar de las tensiones, la visita de Trump al Reino Unido promete ser recordada como una etapa clave en las relaciones internacionales entre ambos países, tanto en términos diplomáticos como comerciales.