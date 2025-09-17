Samurai Fight House 24 llega a Santiago del Estero: una noche de MMA con grandes combates y títulos en juego

Este viernes 19 de septiembre, el Nodo Tecnológico será el epicentro de combates amateurs y profesionales, con cuatro títulos en juego y la presencia de destacados peleadores.

Hoy 09:00

Santiago del Estero será escenario de la edición 24 de Samurai Fight House (SFH), un evento de MMA que promete una noche llena de acción y adrenalina este viernes 19 de septiembre en el Nodo Tecnológico. La jornada comenzará a las 18 hs con las peleas amateurs y continuará a las 21 hs con los combates profesionales.

Durante la velada se disputarán cuatro títulos en las categorías de peso welter, peso medio, peso semipesado y peso mosca femenino. Este evento no solo representa una oportunidad para los amantes de las artes marciales mixtas, sino también para ver a los futuros talentos que podrían llegar a la UFC.

Una de las figuras destacadas será Tiffani Gerez, una representante profesional de la provincia que subirá al octágono, mostrando el gran nivel de los peleadores locales. Samurai Fight House es una promotora que nació hace 5 años en Brasil bajo la dirección de Martín Pakciarz, y ha sido el trampolín para muchos peleadores que lograron cumplir su sueño de llegar a la UFC.

El evento fue posible gracias a una propuesta realizada por los organizadores, quienes confiaron en la importancia de realizar un evento en el norte del país. Santiago del Estero se presenta como el lugar perfecto para esta competencia que busca atraer tanto a aficionados del deporte como a quienes no están tan familiarizados con las MMA, pero quieren vivir la experiencia.

Las entradas están disponibles a través de Passline, con un valor de $20.000 para la entrada general y $40.000 para los asientos ringside. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una noche épica de MMA en Santiago del Estero.