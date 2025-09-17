Flor Jazmín Peña recurrirá a la Justicia luego de que su ex insinuara que tiene fotos íntimas de ella

La bailarina expresó su indignación tras las insinuaciones de Agustín Franzoni sobre poseer fotos íntimas de ella.

Indignada y vulnerada, Flor Jazmín Peña rompió el silencio tras las polémicas declaraciones de su ex pareja, Agustín Franzoni. El influencer, en una reciente aparición, insinuó que tenía fotos íntimas de la bailarina, lo que generó una fuerte reacción en Flor, quien no dudó en expresar su molestia y adelantó que tomará acciones legales contra él.

En una conversación con Ángel de Brito, Flor explicó cómo se sintió al enterarse de los dichos de su ex: "Me da una vergüenza total. No puedo creer lo que dice, ni cómo nadie le frena el carro. Me siento completamente vulnerada", aseguró la bailarina. Además, destacó lo inapropiado de la situación, especialmente por cómo se manejó el tema en el programa en el que ella trabaja: "Incluso las mujeres de la mesa se cag... de la risa. No puedo creer que algo tan íntimo sea utilizado para hacer un chiste".

Flor también reflexionó sobre la situación que se le presentó con Franzoni: "Me da vergüenza hablar de algo tan privado, algo que sucedió en completa intimidad y que ahora se convierte en un tema público", agregó, subrayando lo completamente inapropiado que le parecía que su privacidad fuera vulnerada de esa manera.

Las palabras de Franzoni la llevaron a una conclusión tajante: "Lo que está diciendo roza cualquier tipo de límite. Está diciendo que tiene videos y fotos míos y que puede hacer con ellos lo que quiera", expresó, enfatizando lo sensible de la situación. En su relato, Flor dejó claro que no podrá quedarse de brazos cruzados ante la posibilidad de que el influencer utilice ese material en su contra.

"Me va a quedar otra opción que recurrir a la Justicia. No puedo creer que tengo que hacer esto por un ex", sentenció, sorprendida por la magnitud de lo que estaba viviendo. Además, Flor mencionó que hasta el momento, hablaba bien de Franzoni, pero que las recientes actitudes del influencer habían cambiado completamente su perspectiva sobre la relación.

Finalmente, Flor dejó claro que ha cruzado una línea, y que esta vez no tolerará más amenazas ni chantajes.