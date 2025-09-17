Babasónicos estrena "Advertencia" y sorprende con su nuevo videoclip

El grupo presenta su nuevo sencillo acompañado de un video dirigido por Juan Cabral, mostrando una vez más su sonido experimental y poética característica.

Hoy 09:54

Babasónicos sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de "Advertencia", su más reciente sencillo, ya disponible en todas las plataformas digitales y de streaming. El tema llega acompañado de un videoclip dirigido por Juan Cabral, filmado íntegramente en Buenos Aires, que refuerza la propuesta estética y conceptual de la banda.

La canción cuenta con la voz característica de Adrián Dárgelos, acompañado por Mariano Domínguez en guitarra, Diego Tuñón en teclados y programación, Diego Rodríguez en percusión y samplers, Diego Castellano en batería y Gustavo Torres en bajo. La alineación clásica de Babasónicos despliega nuevamente su sonido sofisticado y experimental, sello distintivo del grupo.

El arte de portada fue diseñado por Maxi Anselmo, quien creó la imagen que acompaña este lanzamiento. En el videoclip, la banda propone una narrativa visual intensa, donde el concepto de “advertencia” se transmite tanto desde lo simbólico como desde lo sensorial.

Las letras de la canción están cargadas de metáforas, con frases como “un sofisticado modo de mentir” o “un letrero rojo que no pude ver”, que refuerzan la poética irónica y crítica característica de Babasónicos. La composición combina melancolía y lucidez, sumando nuevas capas al repertorio de la banda.

El estreno de “Advertencia” llega en un momento clave para Babasónicos, que se prepara para sus presentaciones en vivo los días 6 y 7 de diciembre en el Estadio Ferro. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Enigma.com, prometiendo dos noches con energía y un recorrido por su repertorio histórico.

Con este lanzamiento, Babasónicos reafirma su vigencia en la escena musical latinoamericana, demostrando que tras décadas de trayectoria sigue siendo capaz de reinventarse y conectar con nuevas generaciones, sin perder la esencia que los consolidó como una de las bandas más influyentes del rock alternativo en español.