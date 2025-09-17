Ingresar
Catherine Fulop cayó del escenario durante el show de Erreway: “¡Por suerte estoy viva!”

La actriz y conductora, que había sido recibida con gran entusiasmo por el público, vivió un momento de nerviosismo cuando perdió el equilibrio y cayó de manera inesperada.

Hoy 10:17

El regreso de Erreway a los escenarios del Arena de Buenos Aires tuvo un inesperado giro cuando Catherine Fulop, quien se encontraba como invitada especial, sufrió una caída del escenario. La actriz y conductora, que había sido recibida con gran entusiasmo por el público, vivió un momento de nerviosismo cuando perdió el equilibrio y cayó de manera inesperada.

Afortunadamente, el percance no tuvo mayores consecuencias. Catherine Fulop se levantó rápidamente y, entre risas, exclamó: "¡Por suerte estoy viva!" aliviando a los asistentes y a los millones de fans que estaban siguiendo el show en las redes. A los pocos segundos, Fulop se fundió en un emotivo abrazo con Camila Bordonaba, quien interpretaba a su hija en la famosa serie juvenil "Casi Ángeles".

Las imágenes del incidente no tardaron en volverse virales en X (ex Twitter), donde los usuarios no tardaron en comentar con alivio y humor el inesperado momento. “¡Tuvo suerte!”, “¡Se levantó como una reina!”, “Yo me hubiese puesto a llorar después de ese golpe”, y “¡La amo!” fueron algunos de los mensajes que llenaron la plataforma, celebrando la rapidez con la que la actriz se recompuso.

Este pequeño incidente no hizo más que añadir una anécdota a la ya exitosa vuelta de Erreway, que sigue siendo uno de los grupos más recordados y queridos por los fanáticos de la serie creada por Cris Morena.

