Pese a la reacción, River cayó ante Palmeiras en el Monumental y define la serie de cuartos en Brasil

El elenco Millonario no tuvo una buena jornada en el duelo de ida, perdió 2 a 1 y está obligado a ganar en San Pablo para avanzar a las semis de la Copa Libertadores.

Hoy 23:55

River cayó 2-1 ante Palmeiras en el Monumental por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Las cosas no le salieron al equipo de Marcelo Gallardo, que fue superado por el Verdao en la mayor parte del partido. A los 5', un cabezazo de Gustavo Gómez le dio la ventaja inicial del equipo brasileño, que siguió dominando y estiró la ventaja de la mano del Tigrinho, que definió ante la salida de Armani para el 2-0. Pero sobre el final, Martínez Quarta descontó y le permitió al Millonario acercarse y mantenerse con vida. La semana que viene, la revancha en Brasil.

