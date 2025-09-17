Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 SEP 2025 | 26º
X
Somos Deporte

Pese a la reacción, River cayó ante Palmeiras en el Monumental y define la serie de cuartos en Brasil

El elenco Millonario no tuvo una buena jornada en el duelo de ida, perdió 2 a 1 y está obligado a ganar en San Pablo para avanzar a las semis de la Copa Libertadores.

Hoy 23:55
Palmeiras festejo

River cayó 2-1 ante Palmeiras en el Monumental por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Las cosas no le salieron al equipo de Marcelo Gallardo, que fue superado por el Verdao en la mayor parte del partido. A los 5', un cabezazo de Gustavo Gómez le dio la ventaja inicial del equipo brasileño, que siguió dominando y estiró la ventaja de la mano del Tigrinho, que definió ante la salida de Armani para el 2-0. Pero sobre el final, Martínez Quarta descontó y le permitió al Millonario acercarse y mantenerse con vida. La semana que viene, la revancha en Brasil.

Nota en desarrollo...

TEMAS Palmeiras Club Atlético River Plate Copa Libertadores

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Me casé con el hijo del hombre que mató a mi madre”: la historia de amor que surgió de una tragedia
  2. 2. Una joven policía es estafada en $30 millones con la compra de una casa
  3. 3. Diputados rechazó los vetos de Milei al Garrahan y las universidades
  4. 4. Pese a la reacción, River cayó ante Palmeiras en el Monumental y define la serie de cuartos en Brasil
  5. 5. El tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Santiago del Estero: tormentas y 31ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT