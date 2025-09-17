Javier Milei convocó a una reunión de gabinete a la hora de la marcha contra sus vetos

Será a las 17 en la Casa Rosada. El Presidente llega de Paraguay y encabezará el encuentro con sus principales ministros.

Hoy 11:36

En paralelo a la sesión en la Cámara de Diputados donde la oposición buscará insistir con la ley de financiamiento a las universidades y al Hospital Garrahan, donde también se espera una masiva marcha contra los vetos presidenciales, Javier Milei convocó a una reunión de gabinete en la Casa Rosada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A su regreso de Paraguay, donde se reunió con el presidente Santiago Peña y disertó en distintos foros, Milei encabezará otra reunión de gabinete que ya se volvió a encontrar el día siguiente de la dura derrota electoral en las elecciones desdobladas de la provincia de Buenos Aires.

Antes del encuentro con sus ministros, el Presidente recordó desde Paraguay que durante la campaña 2023 la oposición "se la pasó diciendo" que él si ganaba iba a cerrar universidades por su ideología libertaria.

"No solo que no cerraron, sino que tenemos las cuentas al día y algunas no quieren ser auditadas. Sim embargo, nosotros seguimos poniendo fondos y siguen asustando a la gente. Pasaron más de 20 meses en el poder y no lo hicimos", dijo Milei en el foro con industriales paraguayos.

La hora de la convocatoria presidencial coincide con la marcha para la que el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso de unos 1.100 efectivos de las diferentes fuerzas federales en los alrededores del Congreso.

Según la agencia Noticias Argentinas, habrá 700 policías federales, 280 miembros de Gendarmería Nacional, 90 de Prefectura Naval y unos 30 de la policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Por la mañana de este miércoles, ya se encontraban estacionados en las cercanías del Congreso distintos camiones cisterna de Gendarmería Nacional, además de un fuerte vallado frente al Parlamento.

La semana pasada hubo tres reuniones de gabinete en dos días. En la tercera, que fue a las 9.30 de la mañana en el Salón Eva Perón, estuvieron Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad Nacional) y Luis Petri (Defensa).

Además, de ese último encuentro participaron los secretarios presidenciales Manuel Adorni y María Ibarzábal (Legal y Técnica), y el asesor estrella de Milei, Santiago Caputo.

El presidente acaba de terminar su último discurso en Paraguay y se espera que en las próximas horas vuele desde Asunción a Buenos Aires para encabezar la reunión de gabinete de la que no fue anunciado el temario.