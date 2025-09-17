Activistas proyectaron fotos de Donald Trump y Jeffrey Epstein en el castillo de Windsor durante una visita histórica

Cuatro personas fueron detenidas por la Policía luego de que un grupo de activistas proyectara imágenes de Trump y Epstein en la torre del castillo.

Hoy 11:36

En el marco de la histórica visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Reino Unido, un grupo de activistas llevó a cabo una acción simbólica al proyectar imágenes de Trump junto al magnate Jeffrey Epstein sobre una de las torres del castillo de Windsor. La proyección fue vista durante la noche del martes y se repitió en varias ocasiones, causando revuelo en el público presente y generando una respuesta inmediata de las autoridades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las imágenes, que fueron adjudicadas al grupo activista "Led by Donkeys", mostraban fotos de Trump junto a Epstein, quien fue acusado de tráfico y abuso sexual de menores antes de su muerte en prisión en 2019. Además, se proyectó una foto policial de Trump durante uno de sus procesos judiciales y un video donde ambos aparecían bailando juntos, lo que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

A raíz de la proyección, la Policía de Windsor detuvo a cuatro personas acusadas de "comunicaciones maliciosas". Las identidades de los detenidos no fueron divulgadas, pero se confirmó que se encontraban bajo custodia. La superintendente de la Policía, Felicity Parker, señaló que las autoridades tomaron muy en serio la acción no autorizada y respondieron de inmediato para evitar mayores incidentes.

El evento se produjo en el marco de una fuerte presencia de seguridad en Windsor, incluida una exclusión aérea antes de la llegada de Trump y su esposa Melania al castillo. Además, durante la tarde, decenas de manifestantes anti-Trump se congregaron en la zona para protestar contra la presencia del mandatario estadounidense.

La relación entre Trump y Epstein ha sido un tema de controversia, especialmente en el Reino Unido y EE.UU., debido a los vínculos de Epstein con figuras prominentes, lo que ha generado una fuerte indignación pública en relación con las acusaciones que pesaban sobre él.