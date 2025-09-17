En un partidazo, el Liverpool de Mac Allister se quedó con la victoria ante el Atlético de los argentinos

En Anfield y en el inicio del certamen internacional, los Reds ganaron por 3 a 2 ante el Colchoneros por la Champions League 2025/26.

Hoy 18:40

El Liverpool de Alexis Mac Allister arrancó con una victoria electrizante en la Champions League 2025/26. En Anfield, los Reds superaron por 3 a 2 al Atlético de Madrid, que contó con varios argentinos, en un partido cargado de emoción y goles.

El conjunto inglés pegó de entrada con los tantos de Robertson a los 4 y Mohamed Salah a los 6 minutos, que parecían encaminar un triunfo tranquilo. Sin embargo, el equipo de Diego Simeone reaccionó gracias a Marcos Llorente, autor de un doblete que silenció por momentos a la afición local y dejó el marcador igualado.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció el capitán Virgil Van Dijk a los 90+2 para desatar la locura en Anfield. El Liverpool mostró carácter para sostener el resultado y sumar tres puntos vitales en el inicio de la fase de liga.

El Atlético, con presencia argentina en el once, dejó una buena imagen pero se volvió con las manos vacías. Para los Reds, en cambio, fue un triunfo con sabor especial: una victoria sufrida, en casa y ante un rival de jerarquía que promete ser uno de los animadores del torneo.