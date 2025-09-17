El PSG, vigente campeón, arrancó la Champions con una goleada ante el Atalanta en el Parc des Princes

Por la fase de Liga el elenco de Luis Enrique se impuso por 4 a 0 en Francia en la jornada inicial del certamen.

El PSG, actual monarca de la Champions League, no dejó dudas en su estreno en la edición 2025/26. En el Parc des Princes, el equipo de Luis Enrique se impuso con autoridad por 4 a 0 frente al Atalanta, en el inicio de la fase de liga del certamen.

El elenco parisino abrió el marcador a través de Marquinhos, Luego, Khvicha Kvaratskhelia amplió la ventaja sobre el cierre del primer tiempo.

En el segundo tiempo, el dominio fue absoluto. Nuno Mendes y Gonçalo Ramos completaron la goleada, sellando una presentación redonda ante su gente y demostrando que el campeón sigue con hambre de gloria.

El PSG, que defiende la corona continental, arranca con paso firme y manda un mensaje claro a toda Europa: está dispuesto a pelear de nuevo por la orejona. El Atalanta, en cambio, sufrió la intensidad y jerarquía del rival, y tendrá que mejorar rápido para no complicar sus aspiraciones.