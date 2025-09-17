Ingresar
El PSG, vigente campeón, arrancó la Champions con una goleada ante el Atalanta en el Parc des Princes

Por la fase de Liga el elenco de Luis Enrique se impuso por 4 a 0 en Francia en la jornada inicial del certamen.

El PSG, actual monarca de la Champions League, no dejó dudas en su estreno en la edición 2025/26. En el Parc des Princes, el equipo de Luis Enrique se impuso con autoridad por 4 a 0 frente al Atalanta, en el inicio de la fase de liga del certamen.

El elenco parisino abrió el marcador a través de Marquinhos, Luego, Khvicha Kvaratskhelia amplió la ventaja sobre el cierre del primer tiempo. 

En el segundo tiempo, el dominio fue absoluto. Nuno Mendes y Gonçalo Ramos completaron la goleada, sellando una presentación redonda ante su gente y demostrando que el campeón sigue con hambre de gloria.

El PSG, que defiende la corona continental, arranca con paso firme y manda un mensaje claro a toda Europa: está dispuesto a pelear de nuevo por la orejona. El Atalanta, en cambio, sufrió la intensidad y jerarquía del rival, y tendrá que mejorar rápido para no complicar sus aspiraciones.

