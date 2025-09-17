Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 SEP 2025 | 31º
X
Somos Deporte

El Chelsea de Enzo Fernández cayó en su visita al Bayern Múnich

En el Allianz Arena, los Blues perdieron por 3 a 1 en su primera presentación por la Champions League.

Hoy 18:15

El Chelsea de Enzo Fernández arrancó con el pie izquierdo en la Champions League 2025/26. En su visita al imponente Allianz Arena, los Blues cayeron por 3 a 1 ante el Bayern Múnich, en un partido donde el local mostró su jerarquía y pegó en los momentos justos.

El conjunto alemán se adelantó gracias a un gol en contra de Chalobah. Más tarde, apareció la gran figura de la noche: Harry Kane, que con un doblete —uno de ellos desde el punto penal— liquidó la historia y dejó sin reacción a los londinenses.

El Chelsea, con Enzo Fernández como titular en el mediocampo, encontró un respiro en los pies de Cole Palmer, que descontó y mantuvo la ilusión por algunos minutos. Sin embargo, el poder ofensivo del Bayern terminó marcando la diferencia en este arranque de la fase de grupos.

Con este resultado, el Chelsea deberá levantarse rápido para no complicar sus aspiraciones en el torneo más importante de Europa, mientras que el Bayern ratificó por qué es uno de los grandes candidatos a quedarse con la orejona.

TEMAS Enzo Fernández

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Me casé con el hijo del hombre que mató a mi madre”: la historia de amor que surgió de una tragedia
  2. 2. Una joven policía es estafada en $30 millones con la compra de una casa
  3. 3. Diputados rechazó los vetos de Milei al Garrahan y las universidades
  4. 4. El tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Santiago del Estero: tormentas y 31ºC de máxima
  5. 5. En un partidazo, el Liverpool de Mac Allister se quedó con la victoria ante el Atlético de los argentinos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT