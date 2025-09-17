El Chelsea de Enzo Fernández cayó en su visita al Bayern Múnich

En el Allianz Arena, los Blues perdieron por 3 a 1 en su primera presentación por la Champions League.

Hoy 18:15

El Chelsea de Enzo Fernández arrancó con el pie izquierdo en la Champions League 2025/26. En su visita al imponente Allianz Arena, los Blues cayeron por 3 a 1 ante el Bayern Múnich, en un partido donde el local mostró su jerarquía y pegó en los momentos justos.

El conjunto alemán se adelantó gracias a un gol en contra de Chalobah. Más tarde, apareció la gran figura de la noche: Harry Kane, que con un doblete —uno de ellos desde el punto penal— liquidó la historia y dejó sin reacción a los londinenses.

El Chelsea, con Enzo Fernández como titular en el mediocampo, encontró un respiro en los pies de Cole Palmer, que descontó y mantuvo la ilusión por algunos minutos. Sin embargo, el poder ofensivo del Bayern terminó marcando la diferencia en este arranque de la fase de grupos.

Con este resultado, el Chelsea deberá levantarse rápido para no complicar sus aspiraciones en el torneo más importante de Europa, mientras que el Bayern ratificó por qué es uno de los grandes candidatos a quedarse con la orejona.