Con doblete de Thuram, el Inter festejó ante Ajax en Ámsterdam

En el Johan Cruyff Arena, el elenco italiano se impuso por 2 a 0 en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League. Lautaro Martínez no sumó minutos.

Hoy 18:25

El Inter de Milán dejó atrás el golpe sufrido en el clásico de Italia ante la Juventus y se recuperó con una sonrisa en la Champions League 2025/26. Sin su capitán Lautaro Martínez, el equipo de Chivu se impuso por 2 a 0 al Ajax en el Johan Cruyff Arena, con un doblete de Thuram como carta ganadora.

El conjunto italiano mostró una imagen muy distinta a la del fin de semana en la Serie A. Con orden táctico y solidez defensiva, manejó los tiempos del encuentro y aprovechó la potencia de Thuram, que abrió el marcador en el primer tiempo a los 42 minutos y sentenció la historia en el complemento a los 2 minutos.

El Ajax, que buscaba hacerse fuerte en casa, generó algunas situaciones pero no tuvo eficacia en los metros finales. El Inter, en cambio, fue letal y se llevó tres puntos claves para iniciar con el pie derecho la fase de liga.

Con este triunfo, el Nerazzurro borra rápidamente el mal trago del clásico perdido en Turín y se mete de lleno en la pelea internacional, dejando en claro que tiene plantel para competir en todos los frentes.