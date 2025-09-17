Con doblete de Thuram, el Inter festejó ante Ajax en Ámsterdam

En el Johan Cruyff Arena, el elenco italiano se impuso por 2 a 0 en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League. Lautaro Martínez no sumó minutos.
El Inter de Milán dejó atrás el golpe sufrido en el clásico de Italia ante la Juventus y se recuperó con una sonrisa en la Champions League 2025/26. Sin su capitán Lautaro Martínez, el equipo de Chivu se impuso por 2 a 0 al Ajax en el Johan Cruyff Arena, con un doblete de Thuram como carta ganadora.
El conjunto italiano mostró una imagen muy distinta a la del fin de semana en la Serie A. Con orden táctico y solidez defensiva, manejó los tiempos del encuentro y aprovechó la potencia de Thuram, que abrió el marcador en el primer tiempo a los 42 minutos y sentenció la historia en el complemento a los 2 minutos.
El Ajax, que buscaba hacerse fuerte en casa, generó algunas situaciones pero no tuvo eficacia en los metros finales. El Inter, en cambio, fue letal y se llevó tres puntos claves para iniciar con el pie derecho la fase de liga.
Con este triunfo, el Nerazzurro borra rápidamente el mal trago del clásico perdido en Turín y se mete de lleno en la pelea internacional, dejando en claro que tiene plantel para competir en todos los frentes.