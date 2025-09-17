Olímpico se pone a punto en Formosa con dos amistosos ante La Unión

El Negro disputará este viernes y sábado dos encuentros de preparación frente a La Unión en Formosa, en el marco de su puesta a punto para la nueva temporada de la Liga Nacional.

Hoy 12:14

El equipo bandeño, dirigido por Martín Villagrán, continúa afinando detalles de cara al debut oficial, programado para el 27 de septiembre en el Vicente Rosales ante Instituto de Córdoba. Estos ensayos servirán para darle rodaje al plantel y ajustar la idea de juego en la previa de un calendario exigente.

El Negro ya está en la recta final de su preparación y buscará que estos amistosos le den rodaje competitivo antes de iniciar la temporada oficial.

El plantel de Olímpico está conformado por Santino Romegialli, Santiago Pérez, Franco Vieta, Agustín Facello, Valentín Forestier, Gonzalo Bressan, José Ascanio, Edwin Mijares, Richard Granberry y Jeremías Barco, una mezcla de juventud, experiencia e intensidad en ambos costados de la cancha.

En cuanto al cuerpo técnico, además de Villagrán, lo acompañan Matías Balzaretti y José Geréz (asistentes), Claudio Álvarez (preparador físico), Francisco López (kinesiólogo), Alejandro Banegas (utilero), Orlando Garay (jefe de equipo) y Eduardo Villares (director deportivo).