Cómo llega Palmeiras a la serie de Copa Libertadores con River

El Verdao llega a los cuartos de final como uno de los grandes candidatos al título.

Hoy 12:24

Implacable en el certamen continental y con un plantel lleno de figuras, afrontará el cruce con River en medio de un clima enrarecido por las críticas hacia su entrenador Abel Ferreira.

El equipo paulista fue el único que logró puntaje ideal en la fase de grupos, con seis victorias, 17 goles a favor y apenas 4 en contra. En octavos de final, aplastó 4-0 a Universitario en Perú y selló la clasificación con un 0-0 en San Pablo, siendo ese el único partido que no ganó en toda la Copa. Ese andar lo coloca como candidato, además de garantizarle definir siempre de local.

En el Brasileirao, Palmeiras también se mantiene competitivo: está tercero con 14 triunfos, cuatro empates y tres derrotas, a solo cuatro puntos de Flamengo con un partido menos. Sin embargo, las eliminaciones en la Copa de Brasil ante Corinthians y en la final del Paulista contra el mismo rival encendieron las críticas hacia Abel Ferreira, incluso con insultos de la torcida y reproches por un viaje relámpago a Portugal en plena fecha FIFA.

Refuerzos de lujo y figuras de peso

El mercado de pases dejó bajas sensibles, como Richard Ríos al Benfica y Estevao al Chelsea, pero Palmeiras se movió fuerte con tres incorporaciones europeas:

Andreas Pereira , desde Fulham por 10 millones de euros.

, desde Fulham por 10 millones de euros. Jefté , lateral izquierdo del Rangers por 7 millones de dólares.

, lateral izquierdo del Rangers por 7 millones de dólares. Carlos Miguel, arquero del Nottingham Forest por 4 millones.

Además, ya había sumado a Ramón Sosa por 15 millones de euros.

A este recambio se le suman nombres de peso: el capitán Gustavo Gómez, el creativo Raphael Veiga, el experimentado Felipe Anderson, el ex-Barcelona Vitor Roque y el goleador Juan Manuel López, convocado recientemente a la Selección Argentina. También destacan los argentinos Aníbal Moreno y Agustín Giay, ambos piezas claves en el mediocampo y la defensa.