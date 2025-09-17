Argentina ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa Davis

El equipo de Javier Frana ya conoce a su contrincante en el Final 8 que se disputará en Bologna.

Hoy 12:31

La Selección Argentina de tenis ya tiene rival confirmado en los cuartos de final de la Copa Davis 2025. Tras superar con autoridad a Países Bajos en Groningen, el conjunto comandado por Javier Frana se cruzará con Alemania, en un duelo programado entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna.

El equipo germano viene de despachar 4-0 a Japón, y lo hizo sin su gran figura, Alexander Zverev. En su lugar, tomaron protagonismo Jan Lennard-Struff (97º del ranking ATP) y Yannick Hanfmann (134º), quienes se encargaron de los singles. El punto fuerte aparece en el dobles: la dupla Tim Puetz y Kevin Krawietz, dos especialistas de élite, actualmente top 15 del mundo y con más de 10 títulos cada uno.

La historia entre argentinos y alemanes tiene saldo favorable para la albiceleste: se enfrentaron en diez ocasiones, con siete triunfos nacionales y tres derrotas. Sin embargo, el último antecedente fue para los europeos, que se impusieron 3-0 en la fase de grupos de 2019.

Si el conjunto nacional logra superar este desafío, en semifinales enfrentará al ganador de la serie entre España y República Checa, dos potencias que vienen de dar batacazos en la ronda anterior.

Argentina buscará apoyarse en su buen presente y en los antecedentes positivos para dar un paso más en el sueño de conquistar la Ensaladera de Plata.