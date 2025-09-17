River pierde a Pity Martínez para el cruce con Palmeiras por la Copa Libertadores

El volante sufrió una distensión en el gemelo izquierdo y quedó descartado de la lista de convocados. Gallardo pierde una alternativa ofensiva de cara al duelo de ida en el Monumental.

Hoy 12:38

Nuevo golpe para River Plate en la previa del choque ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Pity Martínez sufrió una distensión en el gemelo izquierdo y quedó afuera de los convocados para el encuentro de ida de esta noche en el estadio Monumental, desde las 21.30.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El volante ofensivo de 32 años había vuelto a concentrar el último fin de semana frente a Estudiantes, tras cuatro partidos ausente por un desgarro en el isquiotibial. Sin embargo, en la práctica de ayer sintió la molestia y, según el parte médico oficial, no estará disponible. Su última participación fue el 21 de agosto en el 4-2 ante Godoy Cruz, donde ingresó algunos minutos.

La baja del ex Huracán se suma a una extensa lista de lesionados en el plantel millonario: Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Agustín Ruberto y Giorgio Costantini tampoco estarán presentes. El defensor de la Selección Argentina y el joven mediocampista se perderán el resto de la temporada por rotura de ligamentos.

En cuanto al once inicial, las incógnitas de Marcelo Gallardo pasan por el esquema táctico: si mantiene la línea de cinco defensores que usó en La Plata o vuelve al clásico 4-3-3. Además, deberá definir al reemplazante de Giuliano Galoppo, suspendido, con Kevin Castaño como principal candidato, aunque no se descartan variantes.