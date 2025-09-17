Autoridades confirmados para Mitre y Güemes en la fecha 32 de la Primera Nacional

Ambos equipos buscarán mejorar su rendimiento en la recta final del torneo. el Auri recibe a Talleres (R.E.), en tanto que el Gaucho visita a Quilmes en su pelea por la permanencia.
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los equipos arbitrales para los partidos de Mitre y Güemes en la fecha 32 de la Primera Nacional. Ambos equipos buscarán mejorar su rendimiento en la recta final del torneo.
Zona A – Quilmes vs Güemes
Güemes llega motivado tras vencer 1-0 a Racing de Córdoba el pasado domingo, lo que le permitió salir de la zona de descenso. El equipo santiagueño se ubica 15º con 33 puntos, producto de 6 victorias, 15 empates y 10 derrotas. Sus próximos compromisos serán ante Quilmes (V), San Miguel (L) y Almagro (V).
Zona B – Mitre vs Talleres (R.E.)
Mitre no encuentra regularidad en la Primera Nacional y viene de perder 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, acumulando dos derrotas consecutivas. Se ubica 13º con 36 puntos, con 9 victorias, 13 empates y 13 derrotas. Sus próximos partidos serán frente a Talleres (R.E.) (L), Morón (V) y Estudiantes de Cáceres (L).