Autoridades confirmados para Mitre y Güemes en la fecha 32 de la Primera Nacional

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los equipos arbitrales para los partidos de Mitre y Güemes en la fecha 32 de la Primera Nacional. Ambos equipos buscarán mejorar su rendimiento en la recta final del torneo.

Zona A – Quilmes vs Güemes

Fecha y hora: Lunes 22 de septiembre – 21:05

Fecha y hora: Lunes 22 de septiembre – 21:05
Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Güemes llega motivado tras vencer 1-0 a Racing de Córdoba el pasado domingo, lo que le permitió salir de la zona de descenso. El equipo santiagueño se ubica 15º con 33 puntos, producto de 6 victorias, 15 empates y 10 derrotas. Sus próximos compromisos serán ante Quilmes (V), San Miguel (L) y Almagro (V).

Zona B – Mitre vs Talleres (R.E.)

Fecha y hora: Domingo 21 de septiembre – 16:00

Fecha y hora: Domingo 21 de septiembre – 16:00
Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Hernán Salado Paz

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Mitre no encuentra regularidad en la Primera Nacional y viene de perder 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, acumulando dos derrotas consecutivas. Se ubica 13º con 36 puntos, con 9 victorias, 13 empates y 13 derrotas. Sus próximos partidos serán frente a Talleres (R.E.) (L), Morón (V) y Estudiantes de Cáceres (L).