Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 SEP 2025 | 31º
X
Somos Deporte

Autoridades confirmados para Mitre y Güemes en la fecha 32 de la Primera Nacional

Ambos equipos buscarán mejorar su rendimiento en la recta final del torneo. el Auri recibe a Talleres (R.E.), en tanto que el Gaucho visita a Quilmes en su pelea por la permanencia.

Hoy 21:00

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los equipos arbitrales para los partidos de Mitre y Güemes en la fecha 32 de la Primera Nacional. Ambos equipos buscarán mejorar su rendimiento en la recta final del torneo.

Zona A – Quilmes vs Güemes

  • Fecha y hora: Lunes 22 de septiembre – 21:05
  • Árbitro: Bruno Amiconi
  • Asistente 1: Maximiliano Castelli
  • Asistente 2: Gerardo Lencina
  • Cuarto árbitro: Damián Rubino

Güemes llega motivado tras vencer 1-0 a Racing de Córdoba el pasado domingo, lo que le permitió salir de la zona de descenso. El equipo santiagueño se ubica 15º con 33 puntos, producto de 6 victorias, 15 empates y 10 derrotas. Sus próximos compromisos serán ante Quilmes (V), San Miguel (L) y Almagro (V).

Zona B – Mitre vs Talleres (R.E.)

  • Fecha y hora: Domingo 21 de septiembre – 16:00
  • Árbitro: Fabrizio Llobet
  • Asistente 1: Matías Bianchi
  • Asistente 2: Hernán Salado Paz
  • Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Mitre no encuentra regularidad en la Primera Nacional y viene de perder 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, acumulando dos derrotas consecutivas. Se ubica 13º con 36 puntos, con 9 victorias, 13 empates y 13 derrotas. Sus próximos partidos serán frente a Talleres (R.E.) (L), Morón (V) y Estudiantes de Cáceres (L).

TEMAS Club Atlético Mitre Club Atlético Güemes Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Me casé con el hijo del hombre que mató a mi madre”: la historia de amor que surgió de una tragedia
  2. 2. Una joven policía es estafada en $30 millones con la compra de una casa
  3. 3. Diputados rechazó los vetos de Milei al Garrahan y las universidades
  4. 4. El tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Santiago del Estero: tormentas y 31ºC de máxima
  5. 5. En un partidazo, el Liverpool de Mac Allister se quedó con la victoria ante el Atlético de los argentinos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT