Operativo en el B° Mariano Moreno: la Policía aprehendió a un sujeto y secuestró drogas y dinero

El procedimiento se llevó este miércoles a cabo por el personal de la División Prevención Sur cuando realizaban recorridos preventivos.
En horas de la noche del martes, personal de la División Prevención Sur realizaba recorridos preventivos por Av. Solís y Av. del Trabajo, en el B° Mariano Moreno, cuando procedieron a identificar a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta Corven Energy 110cc.
Durante la inspección, realizada en presencia de un testigo hábil, a uno de los individuos se le encontró un envoltorio de nylon con una sustancia vegetal que, sometida a prueba de campo, dio resultado positivo para marihuana, con un peso total de 12,27 gramos. Además, se secuestró una billetera con $211.000 en efectivo y un teléfono celular.
Por disposición judicial, uno de los sujetos quedó en libertad mientras que el otro fue aprehendido. La sustancia, el dinero y el teléfono fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.