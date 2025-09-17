Operativo en el B° Mariano Moreno: la Policía aprehendió a un sujeto y secuestró drogas y dinero

El procedimiento se llevó este miércoles a cabo por el personal de la División Prevención Sur cuando realizaban recorridos preventivos.

Hoy 14:30

En horas de la noche del martes, personal de la División Prevención Sur realizaba recorridos preventivos por Av. Solís y Av. del Trabajo, en el B° Mariano Moreno, cuando procedieron a identificar a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta Corven Energy 110cc.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la inspección, realizada en presencia de un testigo hábil, a uno de los individuos se le encontró un envoltorio de nylon con una sustancia vegetal que, sometida a prueba de campo, dio resultado positivo para marihuana, con un peso total de 12,27 gramos. Además, se secuestró una billetera con $211.000 en efectivo y un teléfono celular.

Por disposición judicial, uno de los sujetos quedó en libertad mientras que el otro fue aprehendido. La sustancia, el dinero y el teléfono fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.