Bernardo Stamateas presentó en Clodomira su libro “Vida Nutritiva” ante un auditorio colmado

Hoy 14:49

El escritor y conferencista internacional Bernardo Stamateas llevó a cabo este martes por la tarde la presentación de su último libro, “Vida Nutritiva”, en la sede de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en Clodomira, ante una gran audiencia que incluyó profesionales, docentes, estudiantes y vecinos.

La actividad, organizada con entrada libre y gratuita, contó con el apoyo del intendente Daniel Ruiz, quien facilitó la realización de este evento, brindando a los asistentes la oportunidad de reflexionar sobre las conductas humanas a lo largo de la vida.

Durante la presentación, Stamateas explicó en detalle el contenido de su nuevo libro, el cual invita a descubrir las particularidades de cada etapa evolutiva y a disfrutar al máximo de cada momento vivido, desde la infancia hasta la adultez. El autor hizo hincapié en la importancia de conocer y aprovechar cada etapa de la vida, proponiendo una reflexión profunda sobre cómo las personas pueden nutrirse emocional y espiritualmente de las experiencias que atraviesan.

La charla fue una oportunidad para que el público presente compartiera un espacio de reflexión, promoviendo el análisis de las conductas que marcan el crecimiento personal y el bienestar a lo largo de la vida.