El municipio participó de las jornadas recreativas por el “Mes de la Juventud” en el Colegio René Favaloro

A través del CIC San Carlos, CAMM Nº5 Central Argentino y CAMM Nº2 San Fernando, la Secretaría de Salud participó en actividades de concientización y salud en el Colegio Secundario René Favaloro.

Hoy 14:54

La Municipalidad de La Banda, a través del CIC San Carlos, el CAMM Nº5 Central Argentino y el CAMM Nº2 San Fernando, dependientes de la Secretaría de Salud, participó en las jornadas recreativas organizadas en el Colegio Secundario René Favaloro, en el marco del “Mes de la Juventud”. Durante la actividad, se realizaron propuestas educativas, preventivas y de concientización orientadas a los estudiantes, con el objetivo de reforzar el acompañamiento integral de la salud en los espacios escolares.

El secretario de Salud, Dr. Julio César Scabuzzo, resaltó la importancia de este tipo de acciones: “Cada acción en los colegios es una oportunidad de sembrar hábitos saludables y de construir ciudadanía desde la prevención y la participación activa. En los jóvenes está el presente y el futuro, por eso los acompañamos con información y propuestas que les permitan elegir siempre el camino del cuidado y la salud.”

Estas iniciativas se realizan en el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, quien promueve una gestión orientada a acompañar a las instituciones educativas y sociales, garantizando a la juventud bandeña espacios de crecimiento, salud y participación.