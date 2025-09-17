Alumnos del Colegio Cristo Rey recibieron distinciones en la Jornada Geopacha 2025

En este marco, los alumnos de segundo año del Colegio Cristo Rey presentaron el trabajo titulado “Mar Chiquita Cada Día Más Chiquita”.

Hoy 17:58

El pasado lunes 15 de septiembre de 2025, en las instalaciones del Nodo Tecnológico de Santiago del Estero, se desarrolló la segunda Jornada Geopacha, organizada por el Instituto Superior María Auxiliadora.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este marco, los alumnos de segundo año del Colegio Cristo Rey presentaron el trabajo titulado “Mar Chiquita Cada Día Más Chiquita”, una investigación en la cual realizaron un minucioso análisis de imágenes satelitales con elaboración de cartografías digitales, además de proponer acciones concretas para la conservación de este espacio.

El equipo estuvo conformado por los estudiantes Valentino Catán, Gabriel Postigo Paz, Constanza Arce Barraza y Cielo Figueroa Barraza, bajo la coordinación del profesor Ignacio Ledesma.

La producción obtuvo menciones especiales otorgadas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto De Investigación Y Desarrollo Aplicado De Hidrobiología Ing. Néstor René Ledesma y el Centro de Estudios Geográficos para el desarrollo Local y Regional de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Asimismo, los alumnos también fueron distinguidos con una mención especial del Instituto Superior María Auxiliadora, Profesorado de Geografía, en reconocimiento al compromiso, la creatividad y la rigurosidad del trabajo.

Esta destacada participación refleja no solo el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes, sino también el acompañamiento institucional y docente que impulsa la formación integral, la innovación y el interés por la investigación en las nuevas generaciones.