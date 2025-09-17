La Capital conmemorará el Día Nacional del Turismo con una jornada de importantes disertaciones y charlas

Será abierta a la comunidad e incluirá importantes disertaciones.

Hoy 18:34

Enmarcada en el Día Nacional del Turismo, fecha que se conmemora cada 27 de septiembre, la Municipalidad de la Capital realizará el próximo martes 23 del corriente mes, una jornada abierta a la comunidad que incluirá importantes disertaciones y charlas.

Las actividades, libres y gratuitas, tendrán lugar en las instalaciones de la Vieja Estación (Colón y Libertad) a partir de las 18.30 horas.

El esquema diagramado de disertaciones es el siguiente:

19.00 horas: “El turismo receptivo en la mirada de los jóvenes empresarios” (Ckayna Cunan – Yaykuy – Cristian Luna).

19.30 horas: “El valor de la formación académica aplicada al turismo” (Juan Issa – Patricia Álvarez – Erica Roger).

20.15 horas: “Un recorrido por la muy noble y leal ciudad” (Laura Maldonado – Rodolfo Legname).

20.45 horas: “Ser anfitriones, un desafío cotidiano” (Silvia Umaño – Ricardo Montenegro – Joaquín Álvarez).

Establecida por la Organización Mundial del Turismo, la fecha tiene el objetivo de concientizar sobre la importancia del turismo y su impacto en el ámbito económico, social, cultural y ambiental. Este año, bajo el lema "Turismo y transformación sostenible", se procura destacar como el turismo puede ser una fuerza de cambio positivo, ayudando a transformar comunidades y destinos de manera responsable, cuidando el medio ambiente y beneficiando a la población local.