Venezuela realiza ejercicios militares en el Caribe como respuesta al despliegue naval de EE.UU.

Hoy 19:12

Venezuela comenzó a realizar este miércoles ejercicios militares en la isla la Orchila, en el Caribe sur, como respuesta al despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en la zona y que considera como una “amenaza”.

Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe para combatir el narcotráfico y desde inicios de septiembre reivindicó el hundimiento de tres embarcaciones que presuntamente traficaban droga, con un balance de 14 muertos, según el presidente Donald Trump.

Los ejercicios venezolanos se realizan en un territorio de 43 kilómetros a 97 millas náuticas del estado La Guaira, y cerca de donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera durante ocho horas el fin de semana.

“Van a haber despliegues de la defensa área con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos (...) Vamos a implementar acciones de guerra electrónica”, dijo el ministro de Defensa, Padrino López, al señalar que Venezuela se defiende ante la “voz amenazante, vulgar” de Estados Unidos.

Cómo son los ejercicios militares venezolanos

La televisión pública mostró imágenes de embarcaciones anfibias, equipos de artillería de fabricación rusa y buques de guerra desplegados en La Orchila, donde funciona una base de la Armada venezolana.

Estados Unidos acusa al presidente Nicolás Maduro de supuestamente encabezar el Cartel de los Soles y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.